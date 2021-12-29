國台辦被陸媒問蕾神之槌　王力宏大陸演藝王朝恐崩解

王力宏日前遭到「蕾神之槌」重擊，被結縭8年的李靚蕾指控是媽寶、渣男、愛嫖妓，還長期對她冷暴力，震驚演藝圈，讓王力宏多年的好形象整組壞光光。由於嫖妓在大陸是違法，且大陸政府最近大動作肅清演藝圈歪風，讓王力宏趕緊搭飛機逃回台灣。近日大陸媒體詢問國台辦發言人馬曉光，大陸對於王力宏會不會有什麼懲處？馬曉光雖然沒有直說，但言詞中似乎在暗示王力宏大陸的演藝事業相當不樂觀。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-29 12:17:04
馬曉光表示：「我們支持兩岸文化交流的政策沒有改變。對於在大陸進行的營業性演出活動，有關部門一貫依法依規管理，為的是引導更多內容健康、積極向上的文化產品進入市場。同時，我們鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養，樹立良好社會形象，做德藝雙馨的文藝工作者。」
大陸政府對於藝人私德相當重視，從柯震東、房祖名呼麻被逮，到羅志祥、吳亦凡、李雲迪、高雲翔、霍尊遭性醜聞纏身，甚至還有范冰冰逃稅風波、張哲瀚涉嫌辱華等，這些藝人在大陸的作品都幾乎慘遭下架或是被消失，而且消失匿跡很長一段時間，因此這次王力宏被李靚蕾以5千字長文控訴私德有問題，顯然他長期耕耘的大陸市場將分崩離析。
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