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防疫下半場：關鍵在疫苗！ 台50歲以上施打率輸日韓
林應然理事長分析，我國近期流感統計，重症幾乎為50歲以上者，甚至99%都沒有打當期流感疫苗，而新冠也是在50歲後，重症與死亡風險都急速上升。然而，國人仍未建立良好的疫苗施打觀念，流感與新冠疫苗的覆蓋率，皆較日韓來的低。
我國近幾年公費流感65歲以上施打率，都僅有5成出頭，大輸韓國的8成；新冠疫苗施打率我國竟是隨年齡越大施打率越低， 75歲以上更是卡在7成3，反觀日本是50歲以上族群施打率幾乎都超過9成，年紀越高覆蓋率越高，90歲、甚至百歲人瑞施打率都超過9成，凸顯台灣最需要施打疫苗的族群，反而積極度較低！
迷思1：不服老！養生/運動免疫就能保值？
林應然理事長進一步亦依其觀察，統整出國人「疫苗3迷思、1現象」：
人的免疫力在約50歲時急速下降。林應然理事長解釋，年輕時，免疫細胞生成快速，面對病原體的入侵，可以快速反應，強勢回擊；但邁入中高齡後，免疫細胞生成效率降低，合作能力也變差。因此50歲後「超前部署」就變得很重要，也就是透過施打疫苗，教育免疫細胞辨認病毒樣貌，提前累積抗體大軍、鞏固防禦陣線，未來真正的病毒襲來時，才能及時反擊，有效預防重症與死亡。
迷思2：只有小孩要打疫苗？
林應然理事長說，如同新冠疫苗的保護力會衰退，常規疫苗保護力也會隨時間下降，面對環境中持續存在的病原體威脅，就會欠下「免疫債」。當持續「欠債不還」時，一旦碰到傳染病源，沒有施打過疫苗，或保護力已下降，體內沒有足夠抗體，重症與死亡風險自然大幅提升。因此，民眾務必謹記依據自身年齡與所處階段，按照政府建議主動施打破傷風、流感、肺炎鏈球菌、帶狀皰疹等疫苗。
迷思3：老了有保險不用打疫苗？
「台灣人雖然很愛買保險，但卻不愛打疫苗，這其實是本末倒置！」林理事長強調：「比起保險，要降低疾病的衝擊，完善自己的『疫苗施打保單』更為關鍵！」林理事長也提醒民眾應定期檢視自己的疫苗施打表單，特別是50歲以後，及時補齊各種預防性及加強性疫苗，才能實現預防勝於治療的目標。
現象1：疫苗打氣低！台灣民眾不見疫情不打？ 保護力非馬上產生，莫待疫情爆發才搶打
我國疫情控制良好，疫苗持續打氣低迷，政府甚至要推出「接種送好康」的獎勵措施。林應然理事長也直言：「台灣民眾往往很『現實』，新聞沒報、親友沒有發病，疫苗施打積極度都很低。」他提醒，疫苗施打完保護力不會馬上產生，需要一定時間才能生成抗體，產生保護力，若等到傳染病爆發才搶著打疫苗，不僅根本來不及，甚至還因為要到醫療院所施打，徒增感染風險。
林應然理事長建議：「想要孝順家中長輩，比起包紅包或送禮，直接帶長輩到診間施打疫苗，送他們一張疫苗健康保單，才是守護他們快樂與健康的最佳方式！」
資料來源：健康醫療網 新冠疫苗打氣低！35%人認不重要，50歲後「免疫債」恐越欠越多
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