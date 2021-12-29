員工不應成資方高價出售犧牲品！花旗銀工會籲金管會正視
花旗集團出售在台灣在內的消費金融業務，台灣部分買家尚未確定，最新傳出富邦金有優先議約權，但在買家還未確定前，花旗銀行員工的勞工權益持續受關注。花旗銀行工會今（29）日再度呼籲，如果金管會、勞動部及公平會容許花旗用犧牲3500位勞工權益的手段，促成其高價出售的目的而不受挑戰或付出代價，日後企業出售或併購時均群起效尤，以密約方式限制勞工向外求職，勢必使企業出售過程中最弱勢的勞工，淪為資方追求商業利益的犧牲品。
記者顏真真/台北報導
2021-12-29 13:02:57｜2021-12-29 13:03:22
花旗銀行工會指出，花旗為高價出售消金業務而與高達15家以上金融機構簽訂密約，使簽約的金融機構3年內都不得招聘花旗員工。在密約被揭發後，花旗台灣董事長宣稱不會阻止員工轉職，企圖移轉花旗是「禁止金融同業聘用花旗員工，使員工轉職碰壁」的問題核心。對於企業間秘密簽訂禁止挖角協議影響勞工就業，是否合法、合理及正當的問題，也引發立委、金管會及勞動部的關切。
全金聯日前接獲勞動部覆函表示，有關花旗要求「參與實地查核銀行均須簽署禁止招攬花旗員工的約定」的具體意見已函送金管會，花旗工會期望金管會表示維護勞工權益的意見。
花旗工會表示，銀行業是輕資產、重服務的產業，銀行要創造獲利，「人」的因素很重要，必須高度仰賴員工的素質及其對客戶的專業服務。花旗工會質疑，為了避免員工在出售過程中離職，而使花旗台灣消金的商業價值貶落，花旗用的方法不是好好善待員工，讓員工自己選擇留在花旗，反而是藉著保密的名義，要求對花旗消金業務感興趣的15家潛在買家，都要簽訂3年內不得招聘花旗員工的條款，使員工轉職碰壁，被迫受困於花旗，花旗自然也無須為留住員工付出代價。如果不是吹哨者提供密約資訊，員工現在還被蒙在鼓裡，根本沒有機會對花旗作任何主張。
花旗工會指出，員工最不平的是，密約禁止其他銀行招聘花旗員工，是為了保有花旗消金的價值，是將「花旗的商業利益」置於「勞工權益」之上，資方這樣的做法無異是認為「勞工權益」不如「商業獲利目的」重要。花旗工會呼籲，如果金管會、勞動部及公平會容許花旗用犧牲3500位勞工權益的手段，促成其高價出售的目的而不受挑戰或付出代價，日後企業出售或併購時均群起效尤，以密約方式限制勞工向外求職，勢必使企業出售過程中最弱勢的勞工，淪為資方追求商業利益的犧牲品。