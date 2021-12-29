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全臺最大癌症友善病房！　癌症希望基金會攜手台大醫院助找抗癌力量

全臺最大癌症友善病房！　癌症希望基金會攜手台大醫院助找抗癌力量
全臺最大癌症友善病房！　癌症希望基金會攜手台大醫院助找抗癌力量

健康醫療網

2021-12-29 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】「隨著病房改造，能看到很大的變化，我覺得對我的治療心情也有幫助。」因病入住臺大12樓血癌病房的陳先生感嘆道。由癌症希望基金會與臺大醫院合作攜手打造全臺規模最大的癌症友善病房──以「希望能量森林」為主題，打造出具溫度、有希望感的住院環境，帶給病友滿滿的抗癌能量。

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2大理念為核心　減輕心理負擔

一反病房冰冷的白色巨塔刻板印象，以「同理」與「衛教」為核心理念打造的臺大癌症友善病房。癌症希望基金會董事長王正旭醫師表示，病友和陪病家屬接獲癌症住院通知常感到焦慮不安，因此，癌症希望基金會萌芽癌症友善病房的想法，想為癌友建立一個被支持，有希望感的診療環境，建置兼具衛教與舒緩用途的癌症友善病房，期能幫助減輕病友心理負擔。

癌友友善病房　滿足病友3大需求

臺大癌症友善病房從設計到完工歷時一年，前期透過實際訪談病友、家屬及醫護人員，了解住院病友需求，作為癌症友善病房的設計原則，進而打造出光之森茶屋、好心情扭扭身體步道、元氣斑斑好吃部食譜區、毛毛伯爵身心甦活指南衛教區、甦活林間好乘涼集氣牆、籤詩區等多達13個療癒設計，對應滿足住院病友三大需求：「增加支持性環境、提升生活掌握感、建構個人希望感」。

病房軟硬體更新　兼顧治療身心品質

臺大醫院血液腫瘤科侯信安醫師表示，現在提升病房內軟硬體後，治療也有很大的突破。因整個空間更明亮、更溫暖，也更有同理心，病人能在更舒適的環境接受最好的治療。

同為血液腫瘤科醫師的黃泰中醫師也表示，他常跟病人形容「治療癌症就像爬山」，而經過改造後的病房如同中間休息站，病人可在充滿正能量的森林小憩。尤其人生病，最需要心靈撫慰與鼓勵，現在病房設計增加壁貼及能量小語，不僅激勵人心且溫暖，希望病人都能因此有吸收正能量的機會。



資料來源：健康醫療網 全臺最大癌症友善病房！　癌症希望基金會攜手台大醫院助找抗癌力量

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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