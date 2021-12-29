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一反病房冰冷的白色巨塔刻板印象，以「同理」與「衛教」為核心理念打造的臺大癌症友善病房。癌症希望基金會董事長王正旭醫師表示，病友和陪病家屬接獲癌症住院通知常感到焦慮不安，因此，癌症希望基金會萌芽癌症友善病房的想法，想為癌友建立一個被支持，有希望感的診療環境，建置兼具衛教與舒緩用途的癌症友善病房，期能幫助減輕病友心理負擔。
癌友友善病房 滿足病友3大需求
臺大癌症友善病房從設計到完工歷時一年，前期透過實際訪談病友、家屬及醫護人員，了解住院病友需求，作為癌症友善病房的設計原則，進而打造出光之森茶屋、好心情扭扭身體步道、元氣斑斑好吃部食譜區、毛毛伯爵身心甦活指南衛教區、甦活林間好乘涼集氣牆、籤詩區等多達13個療癒設計，對應滿足住院病友三大需求：「增加支持性環境、提升生活掌握感、建構個人希望感」。
病房軟硬體更新 兼顧治療身心品質
臺大醫院血液腫瘤科侯信安醫師表示，現在提升病房內軟硬體後，治療也有很大的突破。因整個空間更明亮、更溫暖，也更有同理心，病人能在更舒適的環境接受最好的治療。
同為血液腫瘤科醫師的黃泰中醫師也表示，他常跟病人形容「治療癌症就像爬山」，而經過改造後的病房如同中間休息站，病人可在充滿正能量的森林小憩。尤其人生病，最需要心靈撫慰與鼓勵，現在病房設計增加壁貼及能量小語，不僅激勵人心且溫暖，希望病人都能因此有吸收正能量的機會。
資料來源：健康醫療網 全臺最大癌症友善病房！ 癌症希望基金會攜手台大醫院助找抗癌力量
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