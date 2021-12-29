沃爾瑪全面下架新疆商品　中國爆「排隊退卡」抵制潮

美國跨國零售企業沃爾瑪旗下的「山姆會員商店」，日前因為總統拜登簽署禁止新疆產品進口法案後受到衝擊，在中國社群網路上傳出這間會員制連鎖校受平台已經取消販售來自新疆的商品，掀起中國消費者不滿，號召抵制退卡潮，但也有中國媒體報導稱實際採訪發現根本沒人退卡。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-29 13:22:24
美國總統拜登23日簽署「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），全面限制新疆涉及強迫勞動產品進口。根據中國財經媒體《時代財經》報導，有民眾發現在山姆會員商店（Sam's Club）搜尋輸入「新疆」兩字，會出現新疆哈密瓜、新疆和田紅棗、新疆杏等多個建議選項供選擇，但實際按下搜尋後，卻會顯示「抱歉，沒有找到相關商品」的結果。
由於沃爾瑪與山姆會員商店悄無聲息地撤下新疆商品，許多網友將不滿化為行動，在微博上以「#山姆退卡」的標籤號召抵制，更要求其他消費者排隊退卡留言表示「我的會員卡下個月就到期，如果撤下新疆商品屬實，那就不續費了」、「希望山姆能給個說法，不然就堅決退卡」、「我們可以沒有山姆但不可以沒有新疆」。
對此，山姆會員商店客服則表示關於新疆商品的配送是由總部安排的，目前確實已經撤下了新疆產品，但原因是因為疫情影響日後會重新上架，具體情況門市方面不清楚，如果有需要的話，可以無條件退卡；沃爾瑪中國客服則表示，未找到新疆商品可能是因為相應門市目前沒有足夠的庫存。
不過另一個中國媒體《海峽都市報》的報導卻指出，當地記者前往福州唯一的山姆會員商店調查發現，平日中午店內內仍有不少購物的民眾，不僅沒人來退卡也沒有出現排隊的狀況，訪問工作人員得到的說法則是，每年年底都會有人來退卡，原因多半是發現不常來店內消費，才會親自到店退卡。