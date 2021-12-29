漢翔又傳公安事故！空軍：不影響勇鷹交機、F-16V升級
漢翔航空工業公司西屯廠今 （29）日發生粉塵氣爆意外，造成員工1死6傷。空軍表示，事故區域與勇鷹高教機製造、F-16V（Block20）戰機構改的廠房不同，對兩者進度不會造成影響。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-29 13:52:46｜2021-12-29 14:01:09
漢翔公司表示，今日上午10時15分漢翔公司水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區發生粉塵氣爆，當時正進行民用飛機零組件加工研磨，該廠房鉗工作業區集塵區為民用飛機之機工零件打磨區，加工過程中產生之金屬粉末發生意外引燃造成氣爆起火，引發火災及濃煙，消防隊抵達前已自行撲滅，總計7輛消防車到場，現場共7位工作人員受傷。
針對粉塵引燃發生原因，漢翔表示，尚需專業研判，公司正配合公務機關進行事故原因調查及受傷同仁照顧，漢翔董事長胡開宏率領公司主管親赴醫院關切傷者，安撫慰問家屬。漢翔強調，會盡一切力量，全力協助家屬處理後續事宜。
漢翔公司共有西屯廠、沙鹿廠與高雄岡山廠，公司主要業務除承包空軍戰機升級與生產外，也代工歐美航太公司的軍機與民航機部件，升級F-16V廠房與生產勇鷹高教機位於台中沙鹿廠區，鄰近清泉崗空軍基地，生產與構改完成後便於利用基地跑道進行試飛。今年8月14日，沙鹿廠F-16V升級過程中聯胺毒氣外洩，8人就醫檢查所幸無大礙。