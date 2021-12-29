又有新魔王病毒？印媒：Delmicron引發歐美疫情海嘯

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《今日印度》、《WION》等印度媒體報導，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）新冠疫情防控工作組負責人喬希博士（Dr. Shashank Joshi）近日表示，「Delta與Omicron的綜合體Delmicron是近日導致歐美發生疫情海嘯（COVID tsunami）的罪魁禍首」。不過喬希博士事後表示，他認為Delmicron並非新型變異株，而是患者同時感染Delta與Omicron。
印媒《Outlook India》報導，因Delta以及Omicron同時存在於包括印度在內的許多國家，兩種變異株引發疫情，導致出現了感染Delmicron的現象。專家指出，目前Delmicron還相當少見，不過由於不同人可能會攜帶以及傳播多種變異株。另外，免疫系統較弱的人也可能面臨雙重感染的風險。
世衛組織過去都是以希臘字母來命名變異株，而Delmicron顧名思義，只是將Delta與Omicron結合命名，與之前現蹤的變異株不同。目前世界衛生組織（WHO）尚未對Delmicron發聲。
美國莫德納（Moderna）公司首席醫療官伯頓（Paul Burton）先前曾經警示，若是患者同時感染Delta與Omicron將可能彼此交換基因並且引發變異，進而衍生出新的危險變異株，造成更強的殺傷力。