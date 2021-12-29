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又有新魔王病毒？印媒：Delmicron引發歐美疫情海嘯

▲印度媒體聲稱，歐美出現「Delmicron」新變種病毒。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）
▲印度媒體聲稱，歐美出現「Delmicron」新變種病毒。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-29 14:14:44

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，目前已經邁入第2年，西方國家確診病例狂飆，再度引起全球對於疫情的擔憂，有傳言稱，近來出現了一種名為「Delmicron」的新變異株，成為了歐美國家病例上升的主因。不過也有專家解釋，是指「Delta」與「Omicron」兩種變異株同時存在並傳播感染的情況。

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根據《印度時報》報導，Delmicron是Delta與Omicron的綜合體，傳播速度快，引起的症狀也比較嚴重。感染Delmicron時會出現Delta與Omicron的症狀，包括發燒、咳嗽、嗅覺味覺異常、頭痛、流鼻水以及喉嚨痛。

《今日印度》、《WION》等印度媒體報導，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）新冠疫情防控工作組負責人喬希博士（Dr. Shashank Joshi）近日表示，「Delta與Omicron的綜合體Delmicron是近日導致歐美發生疫情海嘯（COVID tsunami）的罪魁禍首」。不過喬希博士事後表示，他認為Delmicron並非新型變異株，而是患者同時感染Delta與Omicron。

印媒《Outlook India》報導，因Delta以及Omicron同時存在於包括印度在內的許多國家，兩種變異株引發疫情，導致出現了感染Delmicron的現象。專家指出，目前Delmicron還相當少見，不過由於不同人可能會攜帶以及傳播多種變異株。另外，免疫系統較弱的人也可能面臨雙重感染的風險。

世衛組織過去都是以希臘字母來命名變異株，而Delmicron顧名思義，只是將Delta與Omicron結合命名，與之前現蹤的變異株不同。目前世界衛生組織（WHO）尚未對Delmicron發聲。

美國莫德納（Moderna）公司首席醫療官伯頓（Paul Burton）先前曾經警示，若是患者同時感染Delta與Omicron將可能彼此交換基因並且引發變異，進而衍生出新的危險變異株，造成更強的殺傷力。

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