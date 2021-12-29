跨年一定要出門？過來人抖出真實心聲：跟風太累了

2021正在倒數計時，不少民眾早已安排好跨年當天的活動，尤其今年12/31正好休假一天，想必許多人已經迫不及待揪三五好友相約慶祝。不過就有一名網友好奇詢問，除了出門以外，也有人是在家慶祝，而大家都是幾歲開始習慣在家看電視跨年呢？貼文一出立刻引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 14:20:37
原PO在《PTT-WomenTalk》板發文表示：「學生時期應該都會揪同學朋友一起出門跨年吧，從幾歲開始讓大家懶得出門直接在家看跨年節目跨年的？」。
貼文一出，立刻引來網友討論：「活了快五十年，到現在還沒這個習慣」、「小時候長輩不允許，長大沒興趣」、「13年開始都看紅白跨了」、「大學之後連電視都不看10點就睡了」、「工作後」、「有工作開始」、「大學畢業後吧」、「一直都是在家看電視過」。
其中不少網友點出不想出門最大原因是人擠人：「大學去過一次跨年之後就再也不去了，人又多又雜，又冷得半死，演唱會也沒興趣，留在家打電動更有趣些，連跨年節目也不看了」、「其實去過一次現場就不會想去第二次了，又冷人又多，視角也不會比電視拍的好，開心那一兩下煙火，要回家排隊搭車又是另一種痛苦」、「去過兩次，結束後的搭車跟開車都很痛苦，就沒第三次了」、「國中跨一次之後就從來不去了，散場只有痛苦」、「跨過一次就不會想再去了，人擠人」。（編輯：陳珮瑜）