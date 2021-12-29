馬斯克繼續減持特斯拉！套現10億美元 朝賣10％股票前進
全球首富馬斯克（Elon Musk）自今年11月在推特詢問粉絲是否該出售特斯拉持股後，便持續大動作拋售其手中持股。根據最新消息指出，馬斯克近日又拋售特斯拉公司股票，套現10.2億美元（約新台幣281億元）。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-29 14:33:55
綜合媒體報導，根據美國證券交易委員會（SEC）公佈的最新文件顯示，馬斯克出售94萬4090股特斯拉股票，套現10.2億美元。馬斯克這幾次拋售下來的股份總數達到1560萬股，價值約164億美元（約新台幣4526億元），不過距離他承諾賣出的10%股票（約1700萬股）只剩一小段距離，料未來還會有套現動作。
馬斯克日前受訪時表示，自己已賣出足夠多的股票，並提到自己可能會繳出超過110億美元（約新台幣3091億元）的稅金進入美國國庫，相當於最近出售的806萬股股票。外媒曾推測這些資金除了用在繳稅外，還有部分被安排用來解決旗下太空科技公司SpaceX將面臨的財務困難可能。
不過自從馬斯克接連售出持有股票後，特斯拉的股價至今已下跌約24%，此外他也批評所謂的「富翁稅」往往只會損害到中產階級的利益，以及加州稅收過多、過度監管等等。