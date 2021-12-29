COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

馬斯克繼續減持特斯拉！套現10億美元　朝賣10％股票前進

▲特斯拉執行長馬斯克再度拋售特斯拉持股，套現10億美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉執行長馬斯克再度拋售特斯拉持股，套現10億美元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-29 14:33:55

全球首富馬斯克（Elon Musk）自今年11月在推特詢問粉絲是否該出售特斯拉持股後，便持續大動作拋售其手中持股。根據最新消息指出，馬斯克近日又拋售特斯拉公司股票，套現10.2億美元（約新台幣281億元）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合媒體報導，根據美國證券交易委員會（SEC）公佈的最新文件顯示，馬斯克出售94萬4090股特斯拉股票，套現10.2億美元。馬斯克這幾次拋售下來的股份總數達到1560萬股，價值約164億美元（約新台幣4526億元），不過距離他承諾賣出的10%股票（約1700萬股）只剩一小段距離，料未來還會有套現動作。

▲特斯拉（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克承諾將賣出10%特斯拉持股。（圖／美聯社／達志影像）
馬斯克日前受訪時表示，自己已賣出足夠多的股票，並提到自己可能會繳出超過110億美元（約新台幣3091億元）的稅金進入美國國庫，相當於最近出售的806萬股股票。外媒曾推測這些資金除了用在繳稅外，還有部分被安排用來解決旗下太空科技公司SpaceX將面臨的財務困難可能。

不過自從馬斯克接連售出持有股票後，特斯拉的股價至今已下跌約24%，此外他也批評所謂的「富翁稅」往往只會損害到中產階級的利益，以及加州稅收過多、過度監管等等。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀