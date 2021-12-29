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吳宗憲自爆「要再生2個孩子」　婚姻狀態曝光

▲吳宗憲自爆要再生2個小孩。（圖／固力狗娛樂提供）
▲吳宗憲自爆要再生2個小孩。（圖／固力狗娛樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

2021-12-29 15:41:47

吳宗憲今（29）日無預警現身鹿希派的記者會，記者會結束後，接受媒體訪問時，突然提到自己因為很喜歡小孩，所以不排除未來再生2個孩子，但女方不是現在4個小孩子的媽張葳葳。

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吳宗憲表示早就有再生小孩的計畫，且小孩生母不是張葳葳，「正在物色，正在配套，Sandy警告我不可以在她之後生，我馬上要60歲了，我的視力一邊1.2、一邊1.5，那麼好的基因，希望生兩個，兩個裡面至少要有一個女兒。」

▲吳宗憲自爆要再生2個小孩。（圖／固力狗娛樂提供）
▲吳宗憲透露一直都很喜歡小孩。（圖／固力狗娛樂提供）
被問到是否已經找好代理孕母？吳宗憲回覆：「沒有愛的話我是做不到，我跟這個女生要有愛，才會有小孩。」至於張葳葳怎麼看到此事，吳宗憲表示：「會慢慢給她交代，但是我沒有祕密的。」但想要續追問與張葳葳是否還有婚姻狀態，他僅透露：「應該這麼講，她的心都在教會，慢慢你們就會了解，講得那麼明確，你自己去感受。」不過此事吳宗憲3年前就曾講過，但進度似乎依舊停滯。

▲吳宗憲現身鹿希派發片記者會。（圖／記者林調遜攝, 2021.12.29）
▲吳宗憲（左）現身救子，為鹿希派緩頰。（圖／記者林調遜攝, 2021.12.29）

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