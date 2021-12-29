SpaceX 2度險撞中國太空站！陸網怒嗆馬斯克「宇宙碰瓷」
中國大陸外交部昨（28）日證實，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司SpaceX其中一枚「星鏈衛星（Starlink）」今年曾2度逼近中國太空站，疑是美方對中國技術的「試探」。消息曝光後馬斯克遭到中方撻伐，更讓該國網友揚言抵制特斯拉。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-29 16:48:25
中國向聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）投訴稱，SpaceX公司的「星鏈」（Starlink）衛星，今年7月及10月曾二度發生「近距離接近事件」逼近中國太空間站，對當時執行任務的太空人構成生命威脅，迫使中國太空站兩度採取預防性碰撞規避控制（「緊急避碰」）措施。
中國外交部發言人趙立堅記者會上將矛頭指向美國，證實中國太空站緊急避碰的消息，並表示美國口口聲聲宣稱所謂「負責任太空行為」概念，自己卻無視太空國際條約義務，對太空人生命安全造成嚴重威脅，這是典型的雙重標準。
過去馬斯克在中國備受推崇，光是其名字就屢屢被各地公司用來當作商標註冊，特斯拉在中國甚至月銷量達數萬輛，占了全球市場的1/4，然而隨著特斯拉今年在當地因傳出一系列車禍醜聞，加上此次SpaceX牴觸了北京當局主張的國家利益後，不少網友也抨擊馬斯克與其公司「準備抵制特斯拉」、「人類歷史上最大規模的太空垃圾」、「宇宙碰瓷？」、「中國人拼命買特斯拉，貢獻大筆資金讓馬斯克發射星鏈，然後他就撞上中國太空站，這太諷刺了！」。
哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）專家麥道威（Jonathan McDowell）告訴法新社，任何撞擊都有可能完全毀壞太空站，並使站內所有人喪命，而自從星鏈開始部署後，近距離與之交錯的次數確實明顯增加。