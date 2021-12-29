港警大動作逮捕高層！立場新聞：即時停止運作 解散人員
繼香港《蘋果日報》後，香港警方國安處今（29）日再對另一家泛民主派媒體《立場新聞》開鍘，逮捕了6名《立場新聞》現任或前任高層。《立場新聞》今日下午4時左右宣布停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-29 16:47:53｜2021-12-29 17:22:36
香港警方國安處今日早上6時左右，展開行動逮捕了6名《立場新聞》現任或前任高層，包括前總編輯鍾沛權、前董事吳靄儀、何韻詩、周達智、方敏生及現任總編輯林紹桐，記者協會主席同時是《立場新聞》副採訪主任的陳朗昇，也被警方帶走協助調查。警方同時前往《立場新聞》辦公室進行搜查，並且搬出大量裝有文件的的塑膠箱。
在警方大動作搜查之後，《立場新聞》於下午4時左右宣布停止運作，指出「警方今早拘捕本公司多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查，並在辦公室檢走多部電腦及部分文件，立場新聞已為涉事人員提供協助」。
《立場新聞》表示，因應情況，將即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。同時總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時解散。
《立場新聞》是一家網路媒體，在2014年由一群泛民人士成立，當時香港已經爆發大規模「反送中」運動。當時成立《立場新聞》的目的，是希望延續民主自由訴求，擴大泛民聲音。在香港實行國安法之後，《立場新聞》一些高層顯然感受到壓力，多名董事包括藝人何韻詩、吳靄儀及方敏生辭任。