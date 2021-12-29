西安封城近一周仍增151例　民眾買不了東西：快餓死了

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西安這波疫情自本月9日爆發之後，當地從23日開始社區式封閉管理，但確診數仍不斷增加，迄今已累計逾900例確診。面對嚴峻的疫情，西安市自27日起，全市進一步提升防控等級，實行「最嚴格的社會面管控措施」，要求民眾「禁足限車」，所有人一律不准離開社區，僅必須上班且持工作證明人員除外。
這波突如其來的封城讓當地民眾措手不及，不少人在微博上發文哀嚎「能不能解決下民生問題，馬上要被餓死了有菜，小區不讓出，方便麵也馬上沒，線上永遠沒有菜，救命 」、「說糧油米面充足的，倒是讓我買得到啊。不讓出小區，小區超沒超市，OK網購，網上搶不到，上哪買菜啊」、「家裡有菜但是快沒米了，支援的物資都去哪裡了？」除了「斷糧」問題之外，也有民眾表示家庭瓦斯要用完了。當地政府決議，自28日深夜起，連夜向多地社區逐戶發放免費的蔬菜、肉蛋奶等生活物資。
綜合中媒報導，因應疫情不斷擴散，中共空軍軍醫大學27日晚間也派出了150人醫療團隊緊急增援西安醫院，並接管隔離病區。該團隊成員有奔赴小湯山抗擊SARS、奔赴汶川抗震救災、遠赴非洲抗擊伊波拉病毒的「老兵」，也有進駐過火神山醫院的專家。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。