角落小夥伴、KAKAO FRIENDS二號店登陸高雄
來自韓國的超高人氣「KAKAO FRIENDS」進駐高雄義享時尚廣場開設南部獨家 KAKAO FRIENDS二號店，與韓國零時差地引進最新的萊恩週邊商品，更創立全台唯一的「萊恩咖啡廳」。高雄夢時代則打造「角落小夥伴歡樂城」300坪主題遊戲區不僅好玩也超好拍，還有特別從日本引進一系列全新週邊商品，不用出國就能買得到超多療癒小物。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-29 17:50:30
義享時尚廣場「萊恩咖啡廳」推出「萊恩」芒果珍珠鮮奶、「桃子」草莓珍珠鮮奶、「NEO」芋頭珍珠鮮奶、「FRODO」咖啡珍珠鮮奶、「TUBE」荔枝珍珠氣泡飲、「MUZI」鮮檸檬綠茶、「CON」綠葡萄珍珠氣泡飲、「JAY-G」黑糖珍珠鮮奶茶等九種口味調飲。特別的是，飲品內使用的珍珠都是以新鮮的水果製成，搭配可重覆使用的超萌萊恩造型杯體，更是萌度破表。
除了全台獨家的萊恩咖啡廳外，還有豐富完整的周邊商品，台灣限定的「車長萊恩」系列同步上市，身穿「KHH」制服的車長萊恩絕對是粉絲們必敗推薦，此外還有車長萊恩壓克力鑰匙圈吊飾、鏡子等全系列商品，讓生活中時刻都能有可愛萊恩的陪伴。
「角落小夥伴歡樂城」即日起至2022年2月28日高雄夢時代登場，為了帶給粉絲們最棒的回憶，入口處的2.5米角落小夥伴立體造型氣偶，五個主要角色白熊、企鵝、炸豬排、貓 、蜥蜴，以經典角色造型呈現，超級Q萌；另外還有小朋友最喜歡的星空隧道小火車，帶大家展開一場歡樂的旅程。
五大主題遊戲區規劃了王牌大投手、大型彈珠台、套圈圈、乒乓球丟丟樂、迷你高爾夫球，考驗大小朋友的遊戲功力，挑戰成功還能加碼玩「歡樂城限定-幸運輪」，有機會帶回角落小夥伴限定商品。
這次國內外角落小夥伴的商品也是一應俱全，鐵粉們必收藏的歡樂城主題限定小物有絨毛公仔、暖毛披肩毯，還有預購到缺貨人人都想要的立體造型「主題公仔盒玩」組等主題限定商品。另外，也有收納、環保袋、造型玩偶、各種文具禮品及生活單品等。