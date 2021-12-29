全民皆可兵？烏克蘭擴大「戰時徵兵範圍」 孕婦也不例外
烏克蘭局勢因近期俄羅斯大規模集結重兵在邊境而持續緊張，兩國備戰情緒加劇，烏克蘭除了向西方國家呼籲制止俄羅斯外，國內也擴大戰時徵兵範圍，包含會計師、記者、律師等這些職業18至60歲從業女性必須提交兵役登記，以利重大戰爭時能接受徵召成為後備軍力。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-29 17:42:16
烏克蘭國防部22日布了一份近百種職業清單，包括會計師、記者、獸醫、音樂家、圖書館員、心理學家和律師等職業女性都被列入擴大戰時徵兵名單，連孕婦也不例外。根據最新法規，這些20至40歲女性能以「一般軍人」身分服役，其他20至50歲者也能選擇以軍官身分自願服役，唯有全職學生、研究生和負責照顧幼童的母親享有豁免，不被列入名單之中。不過烏克蘭軍方司令也強調，兵役登記並不代表著她們會被徵召服兵役或強制動員，婦女參加軍訓將是自願的，而非強制性的，此份清單是軍隊希望了解國家有哪些專家，並且在極端情況下可以加入保衛國家的行列。
國會議員烏斯蒂諾娃（Oleksandra Ustinova）指出，「這是戰備臨時徵兵制，與一般成年男性到了某個年紀必須加入的義務役不同」，考慮到超過12.2萬名俄軍駐紮邊境，盡可能教育更多人學習持武、準備服役是明智的決定，她也形容此舉正是對俄羅斯發出強而有力的訊號，「那就是烏克蘭準備好反抗了」。
《軍事新聞網》指出，至今年3月為止，已經有超過900名烏克蘭女性在軍中擔任指揮階級的職務，包括109名排長和12名連長，報導內也訪問到被列入徵兵制名單的婦女，一名46歲經濟學家就表示，她認為考慮到俄羅斯的侵略性，女性服兵役是合乎現況邏輯的政策；另一名31歲的志願軍醫則稱，她更在意的是軍中對這些女性的教育及培訓。