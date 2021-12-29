南科情敵刺殺火燒車成焦屍！殺人罪嫌重大 遭聲押禁見
台南科學園區停車場今（29）日清晨，驚見一輛機車著火，警消到場撲滅火後，發現有一具焦屍，法醫相驗後確認其背部和腹部有刀傷，身份為37歲的葉姓南科工程師；檢方追查後認為疑似是情敵談判而引來殺機，已循線逮補涉案的洪姓男子，因罪嫌重大，稍早向法院聲請羈押。
編輯中心／綜合報導
2021-12-29 17:43:22｜2021-12-29 17:46:29
清晨5時16分，台南消防局獲報南科園區迎曦湖附近一處停車場，有機車起火燃燒，新市分隊到場將火勢撲滅後，發現機車旁竟有一具焦屍趴臥在機車龍頭上，已明顯死亡；警方初步相驗發現，死者腹部竟有刀傷，懷疑案情不單純，但詳細死因仍待解剖鑑定。
據了解，本案在檢察官初步調查後，發現死者為37歲的葉姓工程師，他在29日凌晨下班後，與洪姓男子在南科園區環西一路與環東一路發生爭執扭打後，倒臥在路口，因此將人以「雙載」方式載至迎曦湖附近一處停車場，過程中撞到電線桿而漏油，洪男便點燃汽油焚燒死者與機車，而雙方爭執點疑似與情敵、感情有關。
警方自循線逮補涉案的洪姓男子後，移送至台南地檢署，檢方認洪男涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡與滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。（編輯：林莞茜）