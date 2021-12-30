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陳美鳳募6位數紅包大放送　王彩樺現掏2萬蓋育幼院教室

▲陳美鳳（後排中）代表劇組贈送物資。（圖／民視提供）
▲陳美鳳（後排中）代表劇組贈送物資。（圖／民視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-30 07:30:00

民視《黃金歲月》演員陳美鳳、王中平、王彩樺、陳仙梅、蘇晏霈、傅子純、苗真，受總導演余蒨蒨之邀，昨（29）日與製作人黃錦鳳、鄭文騰南下到苗栗幼安教養院送物資，知道教養院缺烘衣機，陳美鳳馬上選購1台新機送到教養院，傅子純購買了電視機，提供院生娛樂，院生也特別表演非洲鼓及準備院方製作的烘焙點心來迎接他們，讓大家又驚又喜。

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▲蘇晏霈（左）跟傅子純搭遊覽車一起載物資到教養院。（圖／民視提供）
▲蘇晏霈（左）跟傅子純搭遊覽車一起載物資到教養院。（圖／民視提供）
陳美鳳代表劇組接受感謝狀，她表示劇組大家都很有愛心，每次在休息室聽到誰在募集物資，大家聽到都直接喊「+1」、「+1」，愛心滿滿，尤其在兩位製作人帶領之下，大家可以送上幸福，真的也很感動。這一次在《黃金歲月》劇組的號召之下，大家迅速募集超過17樣物品，總金額突破6位數字，王中平表示雖然今天是幸福列車，帶物資下來，但大家是帶著滿滿的感動回家，而現場的一位孩童因為捨不得演員群要離開院所，當場哭了出來，讓大家一陣鼻酸。

▲傅子純（前排右起）、亞美將、王中平、蘇晏霈（後排左起）、苗真、陳仙梅、陳美鳳、王彩樺關懷苗栗幼安教養院。（圖／民視提供）
▲傅子純（前排右起）、亞美將、王中平、蘇晏霈（後排左起）、苗真、陳仙梅、陳美鳳、王彩樺關懷苗栗幼安教養院。（圖／民視提供）
王彩樺一到教養院看到幼齡的憨兒及年長的憨兒們，當場捐了2萬元的紅包，幫助他們蓋新教室，讓院方相當感動。蘇晏霈及傅子純在《黃金歲月》中飾演豪婷CP，深受喜歡，一到場就被熱烈包圍要求合照；苗真則打趣表示自己在劇中真的太白目，所以謝謝劇組的邀請，讓她可以做公益。陳仙梅表示第一次跟八點檔劇組搭遊覽車送幸福，因為平常會捐贈物資，送給住家附近的育幼院或者需要幫助的團體，這一次有機會跟劇組大家一起到苗栗，真的特別感動，加上看到院方還有準備表演，大家同歡真的很開心。

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