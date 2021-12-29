蝦皮購物打造全台最大線上年貨大街　加碼天天送黃金

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近年線下商圈面臨疫情的挑戰，積極發展多元通路。為此，蝦皮購物聯手北市商業處與全台第一條年貨大街「迪化商圈」，擴大打造「全台最大線上年貨大街」，攜手老協珍、聯通漢芳、正新蔘藥行、李日勝、李亭香、度小月等超過60間知名人氣老店進駐，不論是春節必備的堅果、果乾，或團圓飯必備頂級食材烏魚子、干貝，通通下殺6折起，讓全台的消費者一指下單就可以輕鬆帶回迪化街的真實年味！雙方獨家合作將於1月初於線上率先開跑，1月中也會有更多精彩的線下活動，敬請期待！
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