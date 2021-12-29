內幕／領先不到1％顏寬恒選情告急　盧秀燕扮演關鍵角色

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此外，黨內人士評估，此次補選決戰烏日，因為烏日外移人口多、也較為年輕化，國民黨革實院年輕人早在地方號召志工，打算到烏日家戶拜訪，進行組織宣傳；另外，也派出900志工在中二選區家戶拜訪。
據了解，此次補選，黨中央與顏家有對口，無論是文宣、黨中央召開的記者會、主打的議題等，都有充分溝通，不過，顏家始終都希望淡化政黨色彩，不要升高成政黨對決，與民進黨的熱戰有區別。
根據可靠民調，雙方差距不到1％，黨內預估投票率更不到5成，國民黨選情並不樂觀。
黨內人士指出，顏剛開始打政策三劍、形塑自己是「做事的人」，較為空泛，直到台中市長盧秀燕為顏寬恒站台後，為顏的政策背書，有加分效果，民進黨近日持續攻擊顏寬恒的形象問題，顏最後只能以政策牌抵抗，並看最後階段能否徹底崩解林靜儀的人設。
黨內人士強調，最後正負一千票的關鍵就是台中市長盧秀燕，顏家方面不希望將補選升高成政黨對決，因此若接下來盧秀燕可以在顏寬恒發表政策的相關場合與顏寬恒同台，勢必能催出這關鍵的一千票。
至於顏寬恒這一役又輸，對朱立倫的影響，黨務人士直言，不要什麼都推給朱立倫，若什麼都推給朱立倫，沒有幾個主席可以這樣被消耗，尤其是公投或補選，對藍綠板塊並沒有太大影響，重點還是1月9日之後重新整軍，目標放在2022年選戰。