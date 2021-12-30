歐元紙幣走過20年將大改造　原設計師憂各國恐較勁

我是廣告 請繼續往下閱讀
他的設計最初被印刷在145億張紙幣上，面額從5到500歐元不等。此後，這一發行於2002年的紙幣流通數量幾乎增加一倍，並落入大約3億5000萬名歐洲人和世界各地更多人之手。
如今，發行者歐洲中央銀行（ECB）希望借助公眾意見，重新設計歐元紙幣外觀，使其更貼近人民。
歐元硬幣由歐元區成員國鑄造，一面為共同設計，另一面則是各國特定圖像，例如，愛爾蘭選擇了豎琴，法國版本則是一棵樹。
但歐元紙幣由歐洲央行統一發行，其設計在整個歐元區必須完全相同，並避免「國家偏見」。
卡利納當時面臨的挑戰是構思出所有歐洲人都能認同的設計，既不會激起民族主義情緒，也不會顯得偏向某個歐元區國家。
卡利納最終決定從既有建築物中汲取靈感，他在工程專家幫助下簡化並修改了對建物的描繪，以確保它們「無法再被辨認出來」，但仍具真實性。
卡利納的橋樑設計展現歐洲不同的歷史風格，不僅象徵歐元區公民之間的連結，也意味歐盟與世界其他地區之間的聯繫。紙幣另一面的窗戶和門則代表「開放和對未來的展望」。
這個貨幣誕生以來經歷無數次危機，但卡利納表示，他力求描繪的理想「仍然站得住腳」。
歐洲央行本月稍早表示，歐元紙幣將進行改造，預計2024年做出新設計相關決定；歐洲央行將啟動一個紙幣設計專家小組，19個歐元區國家各有一名專家參與，並會諮詢公眾意見。
歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）說：「經過了20年，是時候該檢視我們紙幣的外觀，以讓它們更貼近所有年齡和背景的歐洲人。」
卡利納表示：「問題是人們是否已能接受，比如名人被用做（紙幣設計）代表人物，即使他們與特定國家有關。」
回憶起1990年代關於此議題的激烈辯論。他問道：「可能會引起嫉妒吧？」
卡利納認為，音樂界可能是為下一代歐元紙幣設計尋找靈感的好地方，因為「像貝多芬或莫扎特這樣的偉大作曲家超越國界」。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101229