辭中央委員為躲募款額？陳思宇：募款不會因黨職有所區別
前北市觀傳局長陳思宇日前透過臉書宣布辭去民眾黨中央委員一職，由於適逢年底，黨中央檢視黨職相關人士的募款額度，若未達標將取消政黨提名資格，由於陳思宇有意在2022年投入地方議員選舉，此時辭去中央委員一職，也被黨內直指是為了規避未達標的募款額。對此陳思宇今（29）日在臉書上PO文表示，辭中央委員是為了避免在黨內提名中「球員兼裁判」，至於相關募款自當盡心盡力，不會因為有沒有黨職而有所區別。
記者丁上程／台北報導
2021-12-29 18:04:42
陳思宇表示，中央委員的募款時間是到年底，自己辭職時也只有兩名中央委員達標，不能理解外界為何解讀為她「落跑」。陳思宇強調，自己雖然辭職，但民眾黨仍是她深愛的黨，「協助今年的募款，我自當盡心盡力，不因為有沒有黨職而有所區別。」
陳思宇強調，黨主席柯文哲曾經提醒，黨內欲參選議員的黨職幹部要注意避免球員兼裁判，「如果地方主委都願意做到，難道中央委員不該做到嗎？」陳思宇說，辭職中央委員單純是違背球員兼裁判這一點最基本的政治價值。
而根據《ETtoday新聞雲》報導，9名票選出來的中央委員中，僅只有身兼北市副市長的蔡炳坤嶼南台灣旅遊大亨林富男有達成募款額，再加上疫情影響緣故，因此將原本的期限延長至三月底。