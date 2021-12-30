COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

郭彥均出外景心繫愛女　行前女兒竟問他這句話

▲郭彥均出外景心繫女兒圓圓，對方卻只關心他的IPAD。（圖／郭彥均臉書）
▲郭彥均出外景心繫女兒圓圓，對方卻只關心他的IPAD。（圖／郭彥均臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-30 01:00:00

八大綜合台《WTO姐妹會》主持人之一的郭彥均，在跨年前夕31日將迎接40歲生日，製作單位趁進棚錄影，特別提前安排驚喜慶生，利用錄影中途插播來自各國新住民的祝賀影片，讓現場的郭彥均頓時傻眼，呆住30秒後狂問：「什麼東西？什麼意思？在錄影嗎？」直到搞清楚狀況後，眼眶泛淚說：「我很愛你們，謝謝！」一旁的主持搭檔莎莎立刻獻上祝福，「很開心跟郭彥均工作，他真的是又善良又傻的一個人，我也祝他以後可以買整條街的房子，因為他就是很喜歡賺錢，現在已經有三間房子了，我希望他之後可以變三排！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《WTO姐妹會》製作單位提前替郭彥均安排慶生。（圖／八大提供）
▲《WTO姐妹會》製作單位提前替郭彥均安排慶生。（圖／八大提供）
▲郭彥均被突如其來的生日驚喜嚇到，眼眶泛淚。（圖／八大提供）
▲郭彥均被突如其來的生日驚喜嚇到，眼眶泛淚。（圖／八大提供）
八大綜合台《WTO姐妹會》主持人郭彥均被突如其來的生日驚喜嚇到，他笑著回想，錄影當天提前抵達電視台時，也沒看到什麼風吹草動，更沒有想過會有慶生橋段；但工作人員見到壽星一出現，錄影後台猶如上演諜對諜，莎莎對郭彥均笑說：「因為你提早來，害製作單位在準備過程驚慌連連。」在工作人員偷偷要傳送蛋糕時，待在化妝室的郭彥均，正巧起身要去廁所，嚇得大家趕緊收手藏好蛋糕，莎莎形容當下情景：「真的很可怕！」

▲郭彥均（中）透露2021年最難忘的事情就是收到女兒的第一張卡片。（圖／八大提供）
▲郭彥均（中）透露2021年最難忘的事情就是收到女兒的第一張卡片。（圖／八大提供）
迎接40歲生日到來的郭彥均許願說：「希望身邊的人健康開心、發大財，疫情趕快過去，可以趕快出國玩。」回顧2021年，他透露最難忘的事情就是收到女兒的第一張卡片，他說：「那是在我去外景好多天後，回家看到女兒用注音符號寫了『謝謝臭爸爸辛苦賺錢』的紙條放在我的書桌上，瞬間覺得疲勞全沒了。」接著郭彥均笑著表示：「只是現在她好像只關心我的平板，因為我接著要去外景四天，出門前問女兒會想爸爸嗎？ 她卻只問我『你會把IPAD帶出去嗎？！』」最後他也期許《WTO姐妹會》能讓更多人看到，更希望有一天能帶著新住民朋友一起走金鐘紅毯。（編輯：楊穎軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀