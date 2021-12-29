彭于晏演活紈絝子弟 渣男語錄：不能結婚，只能給妳快樂
金馬影后馬思純、彭于晏、張鈞甯、范偉、梁洛施、張佳寧、尹昉、秦沛、白冰聯合主演的《第一爐香》該片改編自作家張愛玲的成名作《焚香爐：第一爐香》，故事背景設定在以上世紀四十年代的香港，來自上海的女學生葛薇龍舉家搬到香港，後又因為家道中落，獨留葛薇龍一人繼續升學，只能投靠嫁入當地豪門作妾的姑媽「梁太太」俞飛鴻，明知姑媽城府極深、男女關係混亂，依然以成為上流社會的新寵兒作為交換條件，接受姑媽的金援與調教，又不幸錯愛，就此走向墮落之路。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-29 18:30:00
彭于晏飾演的高端渣男喬琪喬更是手段高明，剛認識的時候就擺明了只想玩玩，向馬思純放話，用著一雙迷人電眼勾引著馬思純，為了確保自己能享受榮華富貴，不惜利用馬思純的愛，讓她淪為男人玩物，堪稱是最恐怖的世紀渣男。彭于晏為該角色作了許多準備，該角色是中葡混血，因此不但要能說一口流利的葡萄牙語，還要跳起早期香港社交場合流行的華爾滋舞，讓彭于晏更添幾分風流氣質，彭于晏形容這個角色時，也為他平反：「他不結婚我認為是父親的關係，他父親有很多老婆，他可能也覺得自己越來越像他爸，所以他可能也覺得，如果我結婚的話，我會對不起另外一半，我會讓另一半像我媽一樣，所以相對來講在這個故事裡，我覺得喬琪喬是最知道自己在哪裡，而且也是最敢面對自己的人。」
彭于晏也笑說喬琪喬是二十幾歲的小夥子，體力很好、到處交女朋友，但自己年紀有點大，其實是個挑戰。預告中彭于晏頻頻爆出驚人台詞，被網友整理成一套渣男語錄，包含「我是不打算結婚的，就算我有能力結婚我也不配，在五十歲以前都不可能成為一個令人滿意的丈夫。」、「開誠布公和你說吧，因為妳是個好女孩，千萬別在我身上耽誤了。」、「我不能答應你結婚，我不能答應你愛，但是我能答應給你快樂。」