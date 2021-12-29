《金牌特務》睽違5年再出擊 雷夫范恩斯展現超強身手
《金牌特務：金士曼起源》將在明（30）日登場，鬼才名導馬修范恩不假他人之手，再次擔崗執導，帶領大家探索偉大的「金士曼」獨立情報機構起源。兩年來幾經延宕，距離上一部更時隔近五年之久，正當《金牌特務：金士曼起源》被敲破了碗，終於決定在12月30日正式上映。本前傳穿越回到一戰的1914年，根據真實事件改編，還原磅礡的戰爭場景，揭露各國君主間勾心鬥角，「這次我想做點不一樣的」，一手打造《金牌特務》的王牌名導馬修范恩，踏足歷史軌跡，給出了不同的答案，而歷史不曾說過的故事，正是金士曼特務應運而生的原因，揭開前傳的神祕面紗。爛番茄影評就評論，《金牌特務：金士曼起源》是一部不同以往的《金牌特務》電影，但不變的是更加精彩的娛樂效果。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-29 19:30:00
《金牌特務》系列賦予特務片全新視角，《金牌特務：金士曼起源》中特務打鬥及訓練的場面更是值得一提。延續傳統，前傳自然少不了雙人搭檔，戲精雷夫范恩斯飾演牛津，一位授爵前軍人，小鮮肉哈里斯迪金森飾演兒子康納，一位出身顯赫想證明自己能耐的貴公子，兩人秘密變身紳士特務，雷夫范恩斯就說：「這部片最大的關鍵就是父子關係，這也是吸引我接下這部電影的原因之一」。電影中的精彩打鬥不禁讓影迷問，「現在找雷夫范恩斯演詹姆斯龐德還來得及嗎？」，雷夫范恩斯笑說，他盡可能完成所有被允許的上場的動作戲，「如果他們請出我的替身，我都會有點生氣（笑）。 」
所有故事中都需要絕佳的反派，《金牌特務：金士曼起源》首先出場的經典反派，正是名聲狼藉的「妖僧」拉斯普丁，由演員萊斯伊凡飾演，長捲髮、煙燻妝的裝扮令人不寒而慄，導演攢楊他的演出極度熱情，「沒有人比他更適合這個角色」。究竟這群反派角色背後的邪惡組織隱藏著什麼樣的驚天陰謀？究竟誰是真正的幕後黑手呢？種種謎團線索將隨著故事開展浮現。