彰化升格後議員減為43席　廢除鄉長、鄉鎮市民代表

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針對升格理由，計畫書中指出，彰化縣是臺灣人口第一大縣，除了有悠久的歷史文化，地理位置位於中臺區域的核心位置，也是南北交通的樞紐，更是全國工商及農業重鎮，投資環境優良、經濟成長快速。早期雖發展具規模的城區，然而受限於「縣」層級，資源不如直轄市充沛，在鄰近臺中市及北部大都會磁吸效應影響下，人口自然增加率雖然每年呈現正成長，但社會增加率自民國97年後卻持續呈現負值，截至110年8月底人口數為125萬9,246人。
如改制為直轄市，在經費、人力、組織、執行面上將更充裕及業務專業分工，同時可與鄰近之臺中市形成中臺灣雙城，成為帶動中部地區產業、經濟、文化、商業發展的雙引擎。
地方公職人員選舉部分，根據地方制度法第3條第3項規定：「直轄市及市均劃分為區」。同法第14條規定：「直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）為地方自治團體，依本法辦理自治事項，並執行上級政府委辦事項」，按其規定，「區」係直轄市劃分單位，即不具地方自治團體公法人地位，成為直轄市政府之派出機關，區長為官派，鄉(鎮、市)民代表會也在改制日後屆滿廢止；得到了更多的管理權，優點是政策將更易於貫徹，缺點則為民意弱化。
改制後，彰化將僅辦理直轄市長、直轄市議員及里長選舉，民選公職人員參政空間遭壓縮，致其生涯規劃待重新思考，地方政治生態因此丕變，勢必造成直轄市議員參選激烈的情形。
改制前，地方民選公職人員含括54席議員、26位鄉（鎮、市）長及317名鄉(鎮、市)民代表。改制後議員席次減少為43席、民選鄉（鎮、市）長改為區長並依法任用、鄉（鎮、市）民代表會將廢除，而直轄市議會成為改制後唯一之地方立法機關，現有民選公職人員轉戰改制後直轄市議員將大增，可以預期競爭勢必激烈。
在財政部分，改制後財政規模將擴大，可促進產業發展、增加稅收，提高財政自主性、人均統籌款、舉債上限，同時整合鄉鎮資源，均衡區域發展，並減少行政成本，提升政府施政效率。
計畫書中也分析彰化當前產業狀況，未來會提升彰化於全臺灣內需與外銷市場之重要性與促進整體經濟成長，也將透過擴大都市計畫將原屬非都市土地範圍納入都市計畫管理，並以公共設施保留地專案通盤檢討市地重劃，也將加速推動辦理農地重劃區。
改制後城鄉發展業務，書中指出，原縣內各鄉（鎮、市）將劃分為區，不再具有自治團體法人地位，原鄉鎮計畫將改為市鎮計畫，計畫審議為原三級審議（內政部、縣政府及鄉(鎮、市)公所）提升為二級制（內政部、直轄市政府），縮短審議期程，加速案件開發，帶動地方發展。
此外，原鄉鎮計畫改為市鎮計畫，擬定機關由原鄉（鎮、市）提升至直轄市政府，得落實縣內原鄉鎮、市行政轄區內都市土地之整體性規劃。本縣部分都市計畫通盤檢討僅針對區內之需求作檢討，忽略了整體性的規劃，造成現有資源未能有效利用及公共設施分配不均衡，未來改制後，全部都市計畫擬定機關改為直轄市政府，全縣土地使用將整體規劃，可大幅改善整體環境品質及資源分配不平均之情形。
依《地制法》第7條規定，內政部將會徵詢相關直轄市政府、縣（市）政府意見後，報請行政院核定，政院收到改制計畫，應於6個月內決定。內政部在收到政院核定公文之次日起30日內，將改制計畫發布，並公告改制日期。
彰化縣國民黨立委謝衣鳳，行政院應優先考量彰化縣升格問題，畢竟彰化已經符合條件，且跨黨派委員、縣府、議會達成共識，並組成「彰化縣升格直轄市促進會」，讓彰化縣民未來獲得更好的財劃分配，加速地區發展，這將對彰化帶來非常重要的影響。
謝衣鳳強調，彰化人口早就超過125萬人門檻，具獨特且悠久的歷史、人文背景，更在中台灣具有重要的傳產據點。彰化的升格不需經過修法及有資格升格，不會造成社會成本與爭議，不應只針對特定地區及人，包括新竹市長林智堅及民進黨立院黨團總召柯建銘，落入並非為整體區域發展考量的因人設事中。
縣長王惠美日前也指出，「有資格的人無法升格，沒資格的人卻升格了」，盼內政部審議通過，讓彰化縣升格第七都。她強調，彰化目前各縣市唯一達到地方制度法規定升格直轄市的125萬門檻，不必修法，也不必合併其他縣市，就可以直接升格，然而北部已有新北、台北及桃園，南部也有台南、高雄兩都，中部現在僅台中一都，若台中、彰化形成雙引擎，將更有利於整體產業發展。