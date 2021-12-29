守護前鎮漁港外籍船員　疫苗接種暨非洲豬瘟防疫宣導

《四方報》報導，中央鼓勵外籍移工施打疫苗守護健康，前鎮漁港為我國遠洋漁業重鎮，年底大批遠洋漁船返港整補，逾4000位外籍船員隨船進港，內政部移民署與高雄市政府衛生局、海洋局及高雄市三大漁業公會合作，近日在前鎮漁民服務中心聯合舉辦新冠肺炎疫苗接種活動，同時宣導非洲豬瘟防疫政策。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-29 20:18:28
新冠肺炎自2020年爆發後，全球疫情至今仍持續延燒，長年在海上工作的漁船船員因船期不易配合、靠港時間不定，多未施打疫苗，若在海上染疫難以迅速就醫，恐危及健康。內政部移民署國境事務大隊高雄港國境事務隊、南區事務大隊高雄市第一服務站遂與高雄市政府團隊、高雄市三大漁業公會等公私部門合作，於前鎮漁港辦理新冠肺炎疫苗接種活動，建構海上安全防護網。
活動當天，現場配置通譯人員向外籍漁工說明施打流程及相關防疫措施，移民署高雄服務站的同仁也協助船員配賦統一證號，當日總計有880名外籍船員施打，船員們均對我國政府的幫助表達由衷感激。
此外，由於年關將近，為防範非洲豬瘟入侵，移民署亦藉本次活動宣導非洲豬瘟防疫觀念，針對外籍船員容易觸犯之防疫規定，製作多國語言防疫文宣發放，請外籍船員務必遵守我國防疫政策，不要自國外攜帶肉類產品入境、不要自國外網購肉類產品寄送臺灣、不要到國外畜牧場所參觀等，確保我國豬肉安全。