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張惠妹愛徒「登大人」　放送原味持修體香

▲ 持修透露新專輯《!!!!》有驚喜。（圖／EMI提供）
▲ 持修透露新專輯《!!!!》有驚喜。（圖／EMI提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-29 22:00:00

張惠妹（阿妹）的愛徒持修，第二張全創作專輯《!!!!》即將數位上線。日前，進行了一場盲聽活動，邀請各方素人，有學生、牙醫、上班族、金融業者、建築工程師、雜誌編輯、醫療業者、外國藝術家，還有5歲的小妹妹等。新專輯《!!!!》收錄11首持修的全創作，因此他笑說：「表很有『登大人』的感覺。」

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持修的新專輯將於1月21日實體發行，首批限量加贈面交卡牌，凡預購持修《!!!!》專輯，即可憑專輯內附贈「!!!!召喚修!!!!面交卡牌」至「持修卡牌屋」POPUP STORE兌換卡牌一張，有機會與社長大人做「面交」，此外持修強調：「當你打開CD，要小心有一種叫做費洛蒙的東西會立刻飄出來，然後你會立刻聞到100%持修的味道喔，很香。」

▲ 持修推出第二張專輯《!!!!》。（圖／EMI提供）
▲ 持修推出第二張專輯《!!!!》。（圖／EMI提供）
持修的第二張專輯《!!!!》除了收錄持修的11首全創作之外，持修更全程參與製作，大玩各種無厘頭電子感拼貼取樣，營造出迷幻又孤單的音樂氛圍。這一次，持修從寫完demo到錄音完成，總共只花了2個多月的時間，速度之快，連持修都相當得意：「還包括中間有花一個禮拜時間準備金音獎所以沒錄音，所以等於一天錄一首歌，一週可以錄掉三首歌！」

▲ 持修推出第二張專輯《!!!!》。（圖／EMI提供）
▲持修（右）是張惠妹的愛徒。（圖／EMI提供）

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