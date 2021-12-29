鹿希派發文道歉！認「沒有積極面對人生」

吳宗憲獨子鹿希派（吳睿軒）日前因為去夜店外抽菸，卻因身上散發大麻味道，遭到警方上前盤查、逮捕，今（29）日照常舉辦發片記者會，他在記者會上向社會大眾道歉，而就在稍早，他再度於IG發文致歉，直言自己有很大的檢討空間，也坦言沒有積極面對自己的人生、事業。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-29 20:55:44｜2021-12-29 21:04:49
鹿希派先是感謝外界的指教，並提到：「我認為我自己有非常大的檢討空間。我接下來這一段時間，想要好好重新整理一下自己的腦袋，並且把該負得責任給完成。」他表示，檢討過去的3年，他認知到自己並沒有積的面對人生跟事業，「甚至是心態上有點混亂，我認為各式各樣的心理狀態，都是我創作的養分，所以現在我想要嘗試，把最近這個事件當成是我前往下一步的契機，是個結束與開始。真誠的感謝那些給予我鼓勵與支持的人，以及一起工作的夥伴，也想對你們說一聲抱歉，但音樂這條路我沒有打算要停。」
鹿希派透露，他直言在新作品上付出了很多心力，想說的話還有很多，但現在這個狀況不適合有其他宣傳動作，「再次謝謝所有願意給我支持與指教的人，以及關注這件事情的人，共同完成作品的夥伴，我真的滿心感激，謝謝。」
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