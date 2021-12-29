COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

遏止酒駕陳其邁下猛藥祭鐵腕　建議酒駕犯到殯儀館勞動

▲高雄市近日酒駕頻傳市長陳其邁要求警察局、交通局等相關強力取締執法。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市近日酒駕頻傳市長陳其邁要求警察局、交通局等相關強力取締執法。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-29 21:13:15

高雄市近日酒駕頻傳，市長陳其邁今（29）日邀集高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署，與市府警察局等相關局處研議相關配套措施，達成5共識，並提出6大修法建議，未來凡酒駕者經有罪判決或緩起訴，將命其至殯儀館易服社會勞動或提供義務勞務，若累犯且情節重大者，請檢察官得視情節向法院聲請羈押。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲遏止酒駕肇事陳其邁下猛藥祭鐵腕　建議酒駕犯到殯儀館勞動。（圖／翻攝畫面）
▲遏止酒駕肇事陳其邁下猛藥祭鐵腕　建議酒駕犯到殯儀館勞動 。（圖／翻攝畫面）
陳其邁今邀集高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署，與市府警察局、法制局、交通局等相關局處共同研議相關配套措施，採取具體行動，強力取締執法，會中除達成5共識和6修法建議。另外高市府也將修正「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，納入檢舉酒駕獎金的相關規定，增加酒駕案件檢舉誘因，希望能在中央法令完備前，保障市民安全。

其中5點共識計有1.酒駕者經有罪判決或緩起訴，將命其至殯儀館易服社會勞動或提供義務勞務。2.偵查中對於酒駕累犯，將視情節諭知酒駕者必須在固定時間向轄區派出所報到、限制住居，以防止其再次酒駕。3.對酒駕累犯而有情節重大、造成重大傷亡或事後有逃避責任之情形，請檢察官得視情節向法院聲請羈押。 4.如有事實證明酒駕者業經勸導仍執意開車，或有故意快速行駛、闖紅燈或連續衝撞之犯行，警方將檢具事證，建請檢察官得視情節以具有不確定殺人故意之殺人罪進行偵辦。 5.最後對酒駕累犯而有情節重大、造成重大傷亡者，地檢署將儘速偵結，並向法院具體求處重刑，以嚴懲酒駕。

至於，現行中央法令遭外界質疑有罰則過輕、無法遏止酒駕歪風等缺失，市府也提出6大修法建議：1.酒駕者肇事致人重傷或死亡者，除罰鍰、吊銷其駕駛執照及不得考領外，並建議沒入車輛。2.車主在明知駕駛人飲酒仍將車輛交於酒醉者駕車之情況下，除處罰鍰、車輛牌照吊扣3個月外，並建議吊銷車主之駕駛執照。3.建議將酒駕累犯之定義自五年延長到十年，亦即十年內再犯者即屬之；而對於有酒駕紀錄者，限制其僅得駕駛具備酒精鎖之車輛，以防範酒醉者駕車上路於未然。4.對於酒駕致人重傷或死亡者，建議以不確定故意殺人罪之刑度論處。5.建議酒駕者之同車乘客須連帶負刑事責任。6.建議公布酒駕者姓名並於其身分證註記酒駕。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀