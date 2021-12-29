遏止酒駕陳其邁下猛藥祭鐵腕　建議酒駕犯到殯儀館勞動

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其中5點共識計有1.酒駕者經有罪判決或緩起訴，將命其至殯儀館易服社會勞動或提供義務勞務。2.偵查中對於酒駕累犯，將視情節諭知酒駕者必須在固定時間向轄區派出所報到、限制住居，以防止其再次酒駕。3.對酒駕累犯而有情節重大、造成重大傷亡或事後有逃避責任之情形，請檢察官得視情節向法院聲請羈押。 4.如有事實證明酒駕者業經勸導仍執意開車，或有故意快速行駛、闖紅燈或連續衝撞之犯行，警方將檢具事證，建請檢察官得視情節以具有不確定殺人故意之殺人罪進行偵辦。 5.最後對酒駕累犯而有情節重大、造成重大傷亡者，地檢署將儘速偵結，並向法院具體求處重刑，以嚴懲酒駕。
至於，現行中央法令遭外界質疑有罰則過輕、無法遏止酒駕歪風等缺失，市府也提出6大修法建議：1.酒駕者肇事致人重傷或死亡者，除罰鍰、吊銷其駕駛執照及不得考領外，並建議沒入車輛。2.車主在明知駕駛人飲酒仍將車輛交於酒醉者駕車之情況下，除處罰鍰、車輛牌照吊扣3個月外，並建議吊銷車主之駕駛執照。3.建議將酒駕累犯之定義自五年延長到十年，亦即十年內再犯者即屬之；而對於有酒駕紀錄者，限制其僅得駕駛具備酒精鎖之車輛，以防範酒醉者駕車上路於未然。4.對於酒駕致人重傷或死亡者，建議以不確定故意殺人罪之刑度論處。5.建議酒駕者之同車乘客須連帶負刑事責任。6.建議公布酒駕者姓名並於其身分證註記酒駕。
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