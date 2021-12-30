NOW早報／瑞莎反擊斂財爆料！「明年3月公開帳本」關鍵曝

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瑞莎遭家長指控斂財，帶團參加商演30萬，只給3名選手一起分5萬，剩下25萬去向成謎；而無償教學其實是噱頭，家長都有支付瑞莎和外籍教練薪水；另外，瑞莎被控慣性「割稻尾」，專門吸納本身成績就很好的選手，製造教學有成的假象，成就個人光環，洋洋灑灑數落瑞莎「商演只給表演者5萬」、「雜誌拍攝只給500元車馬費」、「惡意挖角」、「不合理的合約」、「營造假形象」、「協會帳目不明」6項罪狀。
對此，瑞星韻律體操隊回應，帳目將在2022年3月揭露，以昭公信，為何中間隔了3個月？相關人士向《NOWnews今日新聞》透露，協會不可能每個月推出報表，主因為耗時傷財，目前協會正在收集今年一整年所有資料，會在農曆年前先給會計師匯整，確認無誤之後，透過具有公信力的第三方認證機構，來做法律方面的背書，真的不會有作假嫌疑，才能在3月公開正式報表，如果倉促提供細項，怕有不完整之處。
報平安！何韻詩遭拘捕 首發聲：「我心情OK」
香港歌手何韻詩昨（29）日被香港警方國家安全處拘捕，原因是「串謀發布及複製煽動刊物罪」，外界十分擔憂其安危，何韻詩昨日首度透過臉書報平安，她說「我心情OK，請各位關心我的朋友不用擔心。」
不少網友紛紛留言為她加油、打氣，「願平安！也千萬保護好自己」、「願平安」、「一切平安」、「平安，願大家早日重見光明」、「台灣為妳打氣，願平靜」等語。
今日天氣／東北風增強！北東降溫恐見局部雨 中南部仍偏冷
中央氣象局預報，今（30）日因鋒面通過及東北季風增強的關係，東半部地區整天恐不定時出現局部降雨，由於這波冷空氣較偏乾，北部地區降雨範圍將縮減至僅大台北東側有局部短暫雨，其餘地區天氣仍為多雲到晴。
溫度方面，各地氣溫仍偏涼冷，低溫普遍介於14至17度之間，中南部沿海地區及近山區平地則再低個1度左右；在高溫上，由於白天北台灣雲量較多，高溫與昨日相比略為下降，約落在18度左右，而中部地區、花蓮地區大多於19至22度之間，南部、台東地區則來到23至25度。不過中南部日夜溫差較大，提醒民眾注意日夜溫度變化，並適時調整穿著。
Omicron再+2！累積達50例 空手道團6人難定序研判同來源
中央流行疫情指揮中心昨（29）日宣布，再增兩例Omicron境外移入病例，都順利在邊境攔截檢疫，目前國內累積已達50例Omicron確診者。而自哈薩克返國的空手道團，13人染疫中7人確認為Omicron，餘6人病毒基因定序結果尚未出爐，但研判是相同來源的群聚感染。
昨日新增的2例Omicron確診者均自美國移入，Ct值分別為12與24，都為突破性感染，案17000曾接種2劑BNT疫苗、案17001曾接種2劑AZ疫苗，而Ct值較低的案17000有發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀。
至於自哈薩克返國的空手道團，羅一鈞表示剩下6人中有5人Ct值較高，較難以獲得基因定序結果，有1人還在定序中。但研判均為相同來源的群聚感染事件。
至於外界有建議之後出國的代表團選手，可以縮短施打第3劑的間隔時間，指揮中心表示會請ACIP專家委員會討論。
鹿希派發文道歉！認「沒有積極面對人生」
吳宗憲獨子鹿希派（吳睿軒）日前因為去夜店外抽菸，卻因身上散發大麻味道，遭到警方上前盤查、逮捕，昨（29）日照常舉辦發片記者會，他在記者會上向社會大眾道歉，而他也再度於IG發文致歉，直言自己有很大的檢討空間，也坦言沒有積極面對自己的人生、事業。
鹿希派先是感謝外界的指教，並提到：「我認為我自己有非常大的檢討空間。我接下來這一段時間，想要好好重新整理一下自己的腦袋，並且把該負得責任給完成。」他表示，檢討過去的3年，他認知到自己並沒有積的面對人生跟事業，「甚至是心態上有點混亂，我認為各式各樣的心理狀態，都是我創作的養分，所以現在我想要嘗試，把最近這個事件當成是我前往下一步的契機，是個結束與開始。真誠的感謝那些給予我鼓勵與支持的人，以及一起工作的夥伴，也想對你們說一聲抱歉，但音樂這條路我沒有打算要停。」
鹿希派透露，他直言在新作品上付出了很多心力，想說的話還有很多，但現在這個狀況不適合有其他宣傳動作，「再次謝謝所有願意給我支持與指教的人，以及關注這件事情的人，共同完成作品的夥伴，我真的滿心感激，謝謝。」
7-11「隱藏版服務」突被曝光！網讚長知識：從來沒看過
台灣超商密集度極高，近年來便利商店除了販賣多樣化的商品外，也提供不少便捷服務，讓民眾更加方便。對此，就有女網友前往7-11本想列印明信片，卻意外發現「隱藏版服務」，而引起眾人大喊長知識，驚呼「從來都不知道！」。
原PO於PTT上發文，表示前陣子聖誕節時，想使用7-11的ibon印出明信片送人，但當成品出爐後，她一翻到背面卻發現上頭寫著「空白面朝上，此面朝下」的斗大字樣，讓她疑惑詢問「這是要人怎寫字？！記得去年也有印，但背面是全空白的，沒選錯才對，4x6明信片列印」。
貼文曝光，馬上有內行人解答，表示「這種紙是ibon自印貼紙（20元/張），可能是店員放錯紙了」，知曉原因後，原PO也立即向店員反應，「已解決，感謝大大，確實是放錯紙張了」。
不過內行人的一句話，也意外曝光7-11的影印貼紙服務，讓顧客們紛紛驚呼留言，「原來ibon可以印貼紙！」、「原來可以印貼紙！下次也去玩看看XD」、「看了這篇才知道原來可以印貼紙」、「從來都不知道ibon可以印貼紙，長知識了」。
事實上，根據7-11 ibon雲端列印網指出，目前ibon確實有提供4X6貼紙服務，民眾只要選取好款式後，即可前往店家使用ibon機台列印。（編輯：賴禹妡）