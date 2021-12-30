Ford Mustang Mach-E GT飆到200km/h還被刷卡，對方竟只是Skoda Superb Scout

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Ford Mustang Mach-E為品牌首款電動休旅車，而消費者最關心的續航表現，日前Ford也公布Mustang Mach-E GT在EPA測試下獲得435公里續航力，除了優異的續航成績，Mustang Mach-E GT亦有著480hp最大馬力及0～100km/h 3.7秒的加速表現，但日前外媒開著Mustang Mach-E GT於高速公路進行測試時卻發生一個小插曲。當時Mustang Mach-E GT時速已來到200km/h，在此高速情況下竟被另一輛車輕鬆超越，而對方卻不是以性能著稱的Skoda Superb Scout，而Mustang Mach-E GT也追不上去，因為速度就定在200km/h無法更快，只能眼看Superb Scout愈跑愈遠。
看似驚訝但其實想想似乎合理，首先電動車加速特性本和內燃機車型不同，且Mustang Mach-E GT縱使有480hp最大馬力，但極速卻限制在200km/h；反觀Superb Scout不論1.5升/2.0升汽油或2.0升柴油馬力雖才150～276hp，但最高極速卻有著更高的212～250km/h表現，在這條件下Mustang Mach-E GT當然只有被刷卡的份。(可從1:00處開始觀看)
影片來源 AutoTopNL