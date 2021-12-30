獨／檢警全面斷訊也攔不住？安博盒子高調宣告：可以用了

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不具名的業內人士透露，「簡單來說，安博是個合法的空盒子，主要賣的是App綁盒子上的網卡，透過盜版串流，綁定安博盒子讓民眾自行下載App觀看，今天你鎖我IP，我換一個IP就好，用戶App更新一下就能繼續看，而且可能是無縫更新，根本沒察覺有被斷過訊就接著看。」
讚點子數位行銷創辦人暨執行長權自強解釋，安博盒子之所以有名，並不是因為機上盒本體，而是系統裡有萬能收視App，像是《UBLIVE》、《UB影視》，讓民眾連接到業者的機房，收看免費但侵權的影音來源。只要打開這些App，想看什麼連續劇、電影都可以隨選觀看，但這些App不能安裝在其他機上盒，全都只能在安博盒子上使用，所以才會有民眾選擇價格比其他機上盒貴一截的安博盒子。
檢方上週針對安博盒子56個非法傳輸網址，向新北地院聲請「網域扣押」獲准，由財團法人台灣網路資訊中心執行「停止網址解析」，將安博盒子全面斷訊，達到遏止盜版影像散布的目的。但實際上，無論停了多少非法傳輸網址，業者還是有辦法再弄出新的傳輸網址。
「硬是要學」創辦人林伯融指出，安博本身應該有一些機制在更新主機位置，用來規避這類事情，所謂「網址解析」通常指網址重新轉換為IP位址的過程，因此當「停止網址解析」時，就有可能造成無法連線。可是安博能不斷換網址和IP，甚至機房伺服器可能都不在境內。林伯融用詐騙集團來打比方，「就像檢警知道詐騙集團住在哪裡，但申請搜尋票的速度，比不上詐騙集團換地方的速度。」
在檢警將安博盒子全面斷訊後，《NOWnews今日新聞》記者向身邊有安博盒子的友人求證，確實至今都還是能透過非法App收看盜版影音，並沒有畫面一片黑的問題。批踢踢政黑板也有網友討論，在家測試安博盒子「還是可以看，看什麼頻道都可以，完全沒變」，引發網路熱議，不少人推文反應：「斷了又開很難嗎」、「人家機房多的是，還怕你抓」、「沒事沒事，伺服器只是關機reboot而已」。
專賣安博盒子的台灣經銷商在粉專高調宣傳，「目前安博都正常，沒有問題，UB影視維護完成，已經可以使用了」，並重申安博台灣沒有機房，因此不會有斷訊問題。檢方日前表示會積極聲請法院扣押網址，營造乾淨的網路環境，但野火燒不盡，春風吹又生，還是得靠民眾對智慧財產權的意識，支持合法創作，才能真正杜絕盜版。