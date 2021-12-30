再批民進黨仇中！國台辦：多數台胞非阿斗、總有一天爆發
中國國台辦發言人馬曉光，29日在例行新聞發布會上，總結了2021年兩岸關係的4特點，展望2022兩岸經濟交流3不變，同時不忘繼續痛批台灣政府製造反中仇中的社會氛圍，可惜大多數的台灣民眾都不是阿斗，總有一天會爆發。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-30 06:47:31
綜合中媒報導，馬曉光表示，民進黨當局在兩岸之間的所作所為，已經由築牆變成肆意煽動的對抗，製造反中仇中、逢中必反的政治民粹，捏造各種假信息攻擊抹黑大陸，動輒亂扣紅帽子，濫施綠色恐怖，製造「順我者昌、逆我者亡」的寒蟬效應，為其謀獨挑釁服務。
馬曉光說，民進黨當局自以為得計，但絕大多數台灣民眾不是「阿斗」，終有一天會在沉默中爆發，隨著兩岸同胞交流往來的擴大和融合發展的深入，民進黨當局和台獨勢力操弄的政治戲碼，必將灰飛煙滅。
針對以台灣為全名申請參加國際運動賽事的提案，馬曉光指出，台灣地區代表隊和運動員參加國際體育賽事，早有明確規定和規範，但極少數台獨分裂勢力在民進黨當局的支持與縱容下，以體育賽事做政治文章，完全是譁眾取寵的政治操弄。
至於2021年兩岸關係的4個特點，馬曉光則提到，包括「把握正確方向，塑造統一大勢」、「強力震懾謀獨挑釁，堅決遏阻外來干涉」、「深化融合發展，共享發展機遇」、「保持交流合作，增進心靈契合」。而有關2022年兩岸經濟交流與合作的3項不變，則分別是「兩岸一家親理念不會變」、「率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變」、「為台灣同胞辦實事做好事的舉措不會變」。