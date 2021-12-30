張庭、林瑞陽資產遭凍26億 謝金河：這產業可望翻身
藝人張庭、林瑞陽遭「涉嫌傳銷」為由，資產被中國市場監督管理局凍結26億資產，引起各界關注；對此，財訊傳媒董事長謝金河表示，中國、香港近來著重打壓藝人，觀察2大OTT平台股價，Netflix走揚、愛奇藝重跌，過去台灣藝人面對中共政權，演出備受壓縮，未來可以透過Netflix或Disney的通路在全球放送，演藝產業可望逐漸翻身。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 07:29:24｜2021-12-30 07:51:13
謝金河說，Netflix與愛奇藝，這兩個全球重量級的OTT平台，這一年來股價出現了重大變化，其中，「代表中國的愛奇藝股價從46.23大跌至4.23美元，股價下跌九成，而Netflix從231.27美元大漲到700.98美元」，最近回檔，股價仍在610.7美元，市值拉升至2700億美元上下，Netflix的起與愛奇藝的落，延伸出台灣藝能產業的新變化。
謝金河認為，最近大家都在聊「華燈初上」這齣戲，這是百聿數碼投資2.5億元的華劇，由本土藝人撐起的大戲，得到Netflix超過3億元的投資，取得全球播映權，製作這齣戲的百聿數碼股價從23元漲到51.2元，另外製作電視綜藝節目的友松股價也從11.9大漲到52.5元，過去慘到不能再慘的台灣影視產業似乎有鹹魚翻身的機會。
謝金河表示，今年中國嚴格規範演藝界的「飯圈現象」，對藝人監管從嚴，幾個月前，鄭爽，趙薇，張哲瀚等人的事件震驚華人社會，這兩天，林瑞陽，張庭夫婦涉及直銷，香港的何𩐳詩被捕，還有王力宏，都在兩岸三地造成熱門話題。
過去30年，台灣的藝人絡繹不絕到中國大陸掏金，藝人也必須選邊站，尤其碰到兩岸國慶，像張惠妹在阿扁時代出來領唱國歌，立即遭到重懲，很多重量級的台藉藝人都必須表態。
謝金河指出，現在中港監管趨嚴，藝人創作空間受到限制，這一年來，台灣在不知不覺中，突然變成華劇的創作基地，像Netflix投資「華燈初上」，這個趨勢才正要開始；而過去這一年，台灣自製的電視劇，從斯卡羅，到茶金，到國際橋牌社都得到很好的迴響。
過去遭到中國廣大市場壓縮的影劇演藝產業，漸漸從谷底翻身，過去本土藝人演出備受壓縮，未來可以透過Netflix或Disney的通路在全球放送，這個產業可望逐漸翻身，並且成為台灣可以期待的新產業。（編輯：孫唯容）