陳光誠關切中國人權　籲民主國家抵制北京冬奧

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說，中共在北京冬奧前洗刷形象的最新手段是宣稱中國擁有民主政府，嘲笑真正的民主國家「不民主」，且毫無節制散布這種假訊息。
投書寫道，中國人民未曾有自由選舉，偶爾舉行的基層選舉是演給歐美國家看的鬧劇，全國人民代表大會是由中共欽點的官員組成。2013年以來，從幼稚園到大學課堂都禁止提民主話題。提倡其他政府體制的人士不是如諾貝爾和平獎得主劉曉波死在獄中，就是像1989年天安門事件民主鬥士性命遭奪走。
文中以維權律師王全璋、郭飛雄及公民記者張展因與官方作對而身陷囹圄的遭遇，說明中共冷酷無情的本質。
50歲的陳光誠曾因揭露中國官方為執行一胎化政策，強制育齡婦女墮胎，遭判刑4年並軟禁。2012年4月，他逃往美國駐北京大使館尋求庇護，並在時任美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）積極營救下，於當年5月與妻小飛往美國。
今年6月入籍美國的陳光誠說，自己因揭發一胎化政策暴行而遭迫害7年，王全璋、郭飛雄及張展的遭遇令他既哀傷又憤慨，中共掩飾駭人罪行的行徑加深這股情緒。
他寫道：「西方國家不確知中國人民生活真相，不清楚這個黨（中共）的意圖，更糟的是願意收受金錢以忽視民主價值，令人灰心的程度已非言語可形容。」
文末寫道，民主有時可能顯得笨拙、混亂或乏味，但專制獨裁肯定是一場人們無法從中醒來的惡夢，北京冬奧「在一個實行種族滅絕的政權精心策劃下舉辦，有自尊的民主國家難道會同意參加嗎？」
美國政府12月稍早以中國侵害人權為由宣布外交抵制北京冬奧，不派官員出席。七大工業國集團（G7）中的英國、加拿大隨即跟進，與德國、法國、義大利不同調；日本上週宣布不會派政府代表團出席，但未言明這是否為外交抵制。（編輯：郭中翰）1101230