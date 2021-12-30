邱澤這樣收服女神　許瑋甯瓦解「沒有煞車的餘地」

37歲許瑋甯上月允嫁大3歲邱澤，小倆口在社群媒體公開婚訊，讓外界跌破眼鏡，好奇邱澤是如何套牢女神，她曾在一段專訪中透露對異性的罩門，「我跟你講，那真的是沒有煞車的餘地！」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-30 10:18:00｜2021-12-30 10:40:23
今年4月初，許瑋甯上YouTuber「欸你這週要幹嘛」頻道宣傳國片《當男人戀愛時》，被問到有沒有本來很討厭一位男生，或是覺得和對方不可能發展，但在他猛烈攻勢下仍被收服的經驗，許瑋甯直言：「我覺得女生最不能說一句話就是我真的很討厭、我不可能喜歡他！」
許瑋甯進一步解釋：「你越是抗拒或越是對他存有一個很主觀的印象，當這個主觀的防護罩破掉，我跟你講，那真的是沒有煞車的餘地！」至於是否可以接受兩人背景、價值觀不一樣，但是因為相愛而克服一切，許瑋甯說：「我覺得價值觀還是要有。」
對於價值觀契合，許瑋甯補充：「我覺得為什麼會打破對對方主觀的印象，就是你們發現彼此好像沒有自己想得距離那麼遠，價值觀、某些時刻的默契或想法一樣，那個東西才會讓你們更靠近。」
影片發布日期為4月5日，推斷時間，當時許瑋甯與邱澤正式交往約半年，網友聽完許瑋甯分享對愛情致命的弱點，直呼：「再回顧這影片，真的好有愛」、「此時此刻再回來看這支影片，恭喜女神遇到對的人！」（編輯：楊穎軒）