全聯買到「雙拼豆腐」愣住！主婦反讚幸運：比外面賣好吃
知名超市全聯福利中心因其產品新鮮、價格優惠而吸引許多主婦支持，近日就有一名網友在網路上表示，她在全聯買了一盒豆腐後，打開才發現買到「雙拼版本」，貼文曝光後不少內行人秒喊：「哇賺到欸！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 10:15:24
該名網友昨（29）日在臉書「我愛全聯-好物老實說」中貼文，她表示在全聯買了一盒嫩豆腐，打開才發現裡頭竟是雙拼（凍豆腐＋嫩豆腐），原因可能是冷藏太冷的關係，讓她哭笑不得喊：「還好我是煮湯用不是涼拌！」
貼文一出，網友紛紛留言，「兩種口感一次滿足」、「買到雙拼，正向思考很棒」、「一盒豆腐，兩種口味滿足」、「凍豆腐比較貴耶～驚喜包」、「切塊凍起來，是很細緻的凍豆腐喔！比一般凍豆腐好吃」、「哇賺到欸」、「我也買到這種的」、「長知識了！我以為只有板豆腐可以！我都買板豆腐回來凍」。
不過，也有網友狂讚，「我覺得當成凍豆腐吃也不錯耶，我上次這樣子吃味道還可以」、「我也是拿嫩豆腐做凍豆腐，這種比外面賣的還好吃」、「我老公超愛這種凍豆腐，到冬天火鍋季時都會買幾盒放在冷凍室凍著」、「切塊凍起來，是很細緻的凍豆腐喔！比一般凍豆腐好吃」。（編輯：賴禹妡）