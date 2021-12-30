《全明星3》王子才剛連奪MVP 突曬腳傷照吐「自責心聲」
節目《全明星運動會》自開播以來話題不斷，前陣子剛迎來第3季，其中紅隊的選手王子（邱勝翊）曾透露自己注重形象，所以無時無刻都要關心一下頭髮，而他運動時帥氣的模樣也迷倒不少觀眾，怎料昨（29）日錄影時，王子竟發生受傷意外，他曬出自己的傷照坦言十分自責，讓粉絲相當不捨。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-30 10:30:00
在節目播出的最新一集中，紅、藍隊伍經過幾番廝殺後，藍隊最終以十二碼足球賽終止4連敗，不過值得注意的是，紅隊的王子連續2周都獲得MVP，還被負責賽事轉播的徐展元，大讚是本季最迅速「二連霸」的MVP的選手。
不過正當王子和隊員們一起奮鬥時，卻發生腳傷意外，從他透過IG曝光的傷勢照來看，腳踝明顯紅腫瘀青，看似不太能走路，而王子也手摸著頭，呈現一副懊惱的模樣：「抱歉讓大家擔心，在練習受傷當下，心想完了，還有那麼多比賽怎辦，這種無法替團隊貢獻的感覺太難受了，我會儘快養傷滿血回歸的。」而最後還不忘感謝紅隊隊友，並大讚他們的表現。另外，蔡尚樺也親自留言鼓勵：「看到你受傷超心疼，一定要好好照顧自己，我相信宇智波血統的復原能力。」
另外，王子昨天被周刊爆出與郭雪芙熱戀，拍到本月搭計程車直奔郭雪芙內湖香閨，不過他透過經紀人隨後也向《NOWnews今日新聞》否認。事實上，王子與郭雪芙一直都是好友，2人因合拍電影《山中森林》，交情更近一步，至於往後戀情發展，會不會從友情昇華為愛，讓外界十分好奇。