名家論壇》錢震宇／藍營該抓回議題主導權

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這下，林智堅一下子從政治利益共犯結構搖身一變成為置個人未來於度外的市政成就者。先不管綠營內部是否傻眼，林智堅如此突如其來的宣布，是個人過度謹慎膽怯，還是鋪排好的劇本，背後暗藏玄機，至少他可以脫離政治風暴的核心，但又可繼續討論合併議題。
就這幾天的新聞討論熱度來說，林智堅確實遠遠超過黨內競爭者如鄭文燦、林右昌甚至是賴清德。網路數據觀察媒體也指出，林智堅宣布棄選後，網路聲量創下近期新高，好感度也從谷底提升。
在政治場域中，有討論才會有聲量；有了聲量才能進一步看是好感度還是反感度。說穿了，誰能掌握議題，誰就能有討論。
以林智堅為例，他「以退為進」這步，讓他在黨內有意競逐明年縣市首長名單中有了自己的位置，他可以以一個「成功不必在我」的立場去介入合併議題，然而他更可以跳離黨中央擺布的棋子角色，去選可能的任何一都。事後看來，林智堅在操作上是有效的帶領了議題，也成功地扭轉了不利走向。
民進黨是執政黨，固然有資源、有能力去發動議題戰，同時配合立法院多數，說實在要強行通過任何法案，沒有任何一黨能夠阻止。然而，就議題操作上，民進黨的多變與靈活，確實也是國民黨最為缺乏的，每每民進黨拋出一項議題，國民黨通常處於被動回應，不是批評，就是嘲諷，很難讓民眾真正看到一個有內容的實質對案。
也許，有人會講誰叫民進黨掌握黨政媒，議題發動權都在他們手上，政院、國會更是一聲令下照辦，國民黨巧婦難為無米之炊。這句話，我覺得只對一半，另一半的癥結點在於國民黨內擁有聲量的政治人物，行事過於保守，或刻意與敏感議題保持距離，對於議題操作、攻防節奏難有全般的掌控，好像一直在等民進黨執政的破口，而不是主動創造機會。
蔡英文的第二任其實已經不在乎什麼了，執政成績就是這樣，他們能夠作的就是用國家資源來替政黨輔選、替特定政治人物開道。國民黨實在不必自我設限，處處瞻前顧後，就放膽地檢視每一件事。重點是，打議題要有層次跟步驟，同時要集中火力，民生、經濟、財政、教育、治安，每一項都應該好好研究。
其實，藍營有16個執政縣市，遠大於綠營的6個縣市，全台縣市議員席次加總也是藍大於綠，不該自愧弗如。諸如新北市長、台中市長及新竹縣長等人的發言也都常上全國版面，如能好好規劃、統一攻勢及陣線的話，攻擊的態勢自然非常明確，火力自然勇猛。
縣市長城市治理績效固然是爭取市民支持的要點之一，但光是靠這點是不足贏得2022大選的。國民黨要學會整體作戰，尤其是與社會議題結合，不要再獨善其身，因為面對的敵人是有著龐大國家機器支撐的民進黨系統。而這一切的一切就從做好橫向溝通聯繫，抓回議題主導權開始吧！