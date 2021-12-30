全民防衛動員署揭牌　蔡英文交付3個任務守護國家

國防部將於2022年1月1日成立全民防衛動員署，今（30）日舉行全動署揭牌典禮，邀請總統蔡英文主持，首任署長由國防部資源規劃司長白捷隆接任。蔡英文致詞時特別交代，持續精進教召訓練、建立跨部會合作機制、以及適時修訂動員計畫等3大任務。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-30 10:54:20｜2021-12-30 11:09:42
蔡英文致詞時指出，全動署成立表達我國推動全民國防的決心，藉由全動署成立，她也交代任務，包括持續精進教召訓練，提升後備部隊戰力，明年開始教召將由5到7天，試行改為每次14天，並且增加行軍宿營、戰傷急救等科目，要請國防部在第4季確實檢討成效，為後續教召訓練持續精進；建立跨部會合作機制，確實整合全民總力，各地人力、物力動員、戰略物資儲備是防衛固守關鍵，她要請國防部務必和各部會、以及各縣市密切聯繫，建立跨部會協調合作機制，確實掌握在災時與戰時都能運用民力、物力。
蔡英文也交代，適時修訂動員計畫，讓各項計畫更為周延，目前全動署根據《動員綱領》已經依分類計畫，跟執行主管機關召開跨部會研討會議，擬定動員計畫，她除了要請全動署依據國防部需求審視動員計畫，也要請各動員部會與各縣市代表，一起配合國防政策提升動員能量、強化防衛國家的能量。