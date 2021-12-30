名家論壇》黃創夏／弱不經風，國民黨領袖之孺子悲歌

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例如，「3+11」和「華航諾富特」引發了「三級警戒」的疫情驚恐、政府對於疫苗政策的許許多多爭議、台灣只剩「能源政治」缺乏「能源政策」的缺電壓力、「中央圖房」側翼文宣的凶狠追殺到「林秉樞網軍」的駭人聽聞、還有內鬥陰影壟罩的衛福部「杏林『春』暖」紛紛擾擾。
這樣的情況，民進黨的盤面大約在30%左右，而國民黨加上民眾黨的總合略遜於30%，但也可有和民進黨勢均力敵的可能性。最讓人注目的就是和2018年一樣，有再度穩定在民調當中產生約30%到40%的自認「中間選民」！
這樣的態勢，當然是國民黨再度壯大的基本條件，國民黨當然會幻覺2018「全民最大黨：討厭民進黨」的歷史重演，但是2021給國民黨最殘酷的事實卻是：「2021全民最大黨：鄙視國民黨」，這樣的局面，在被逆轉的「四大公投」看得最明白。
事實上，「四大公投」中民進黨動用了洪荒之力，最後以只得到總公民數的「21%」還低於基本盤「10%」，中間選民也依然冷漠，坦白說只是個「慘勝」！
而國民黨卻被普遍視為「潰敗」，原因何在？
關鍵就是國民黨骨子裡的那一種上下一致的「封建基因」讓人看不起，而根源於封建基因的不自主內鬥讓人搖頭，而當家的都是庸弱孺子，讓人看不出希望！
古今中外的封建世襲體制最危險的「主少國疑」，中二選區被打到「寬恒應悔罷柏惟，碧海青天夜夜驚！」正是來自這種封建世襲體系的危機。
這是指封建社會的少主接位，威望未立、尚須保護、因此整個封建集團心存疑懼，要是「少主」展現不出該封建集團慣有的領導能力或風格，就可能有許多人想要另謀生路了，語出《史記·孫子吳起列傳》：「主少國疑，大臣未附，百姓不信」！
從中二選區的選戰開打，顏寬恒的表現正不斷加深了當地集團的疑懼，特別是那一種不乾不脆、拖拖拉拉的處理爭議違建和房產問題的模式，簡直只是一個想要當承繼父業的太平公子模樣，叫那些曾經跟著顏清標火裡去、水裡來的那些顏寬恒的「叔叔伯伯」們如何看得下去！
看看那個「817招待所」的處理，沒有任何一個打滾過的人看得下去，要捨就要有氣魄，拿個大榔頭、調幾台推土機，重型機具轟轟隆隆幾天，誰也沒有話能再說。結果以拖待變，哪有江湖打滾的氣魄？
這樣的扭扭捏捏才是顏寬恒真正的致命傷，事實上，任何稍有研究台灣地方派系者都知道，雖然許多人會抨擊地方派系或有「魚肉鄉里」情事，但往往是「魚肉他人的鄉里」，對於自己的地盤可是照顧和保護有加，也因此才能逐步形成封建和世襲的體系與集團。
可是在遞嬗傳承間，少主要是只是像一個受到保護的太平公子，缺乏果敢堅決的氣魄，那麼各路好像就會思考：他還能罩著我嗎？遲疑和應付的心態漸起，各謀生路的暗潮必起！
於是，「冬瓜」已經不重要了，「西瓜」靠大邊，恐怕將是中二選區未來最可能的趨勢了。
而在國民黨上層也是一樣不利於少主，先前的江啟臣來自於地方派系，雖然有渡過洋喝過洋墨水，但在國民黨的根深柢固的封建世襲集團心中，就只是個「打工仔」，一點威信都沒有！
朱立倫呢？他還沒60歲，在國民黨的體系當中，仍是個娃娃！
所以他的處境並沒有更好，朱立倫雖然有個來自台灣鄉紳的岳父高育仁，事實上高育仁在李登輝時代就已經被排除在國民黨核心之外，而朱立倫的父親只是小小黨公職人員，母親來自台灣本省人，這種「芋仔番薯」在國民黨內可是比起蔣萬安這種「庶子」都不如，應該叫做只是「螟蛉之子」，就好像《三國演義》中的劉備收留之劉封而已，所以那些自居「藍血人基因」國民黨權貴餘孽根本不甩他，另立黨中央當自走砲，必然！
連朱立倫都不能在國民黨的封建世襲體系當中取得被尊重，侯友宜？別做白日夢了吧！
如此情況之下，國民黨想要利用民進黨的錯誤而再起？猶如登天之難！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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