肯尼NOW星球／用英文吵架？肯尼：鄭志龍也有屁孩的時候

上周《肯尼NOW星球》邀請「籃球博士」鄭志龍引起熱烈迴響，因此在2021年的最後一集仍然是邀請龍哥，在節目的一開始主持人肯尼哥先問龍哥他以前籃球打得怎麼樣？龍哥認為肯尼哥是「防守見長」的球員，不過隨後肯尼哥自己出來澄清他每次碰到宏國都慘遭「龍三」連線戲耍，根本守不住。 我是廣告 請繼續往下閱讀 球迷都知道，龍哥在球場上其實不太會噴垃圾話，但有一次瓊斯盃面對日本隊，日本隊球員長谷川完全守不住鄭志龍，所以決定「出腳」想要來影響龍哥，龍哥竟然用英文和對方吵架，問他「Do you want to play this way?(你要用這種方式打球嗎？）」對方回應他說「Sorry！It’OK」，但龍哥覺得長谷川的動作太危險，於是霸氣地回應：「Not OK！Just beginning」，在一旁的肯尼哥聽完之後大笑，因為他不知道龍哥英文這麼好。龍哥在場上解讀比賽的能力有多好？剛剛提到龍哥在比賽中吃悶虧，馬上找機會反擊，他看透日本隊的戰術，透過換防避開和長谷川對位，最後等到對方過來掩護時再送給他無情的一拐，打完人之後還故意站在日本隊教練前面想要「引戰」，但日本隊並沒有將衝突持續擴大，肯尼哥在節目中吐槽龍哥，說原來阿龍也有這麼屁孩的時候。先前攻城獅的DJ林志彥曾在節目中表示他以前是宏國象的專屬DJ，肯尼哥問龍哥下次領航猿到新竹比賽會不會「攻擊」志彥？龍哥表示：「如果他弄我的話，我就回他NO OK！Just beginning」。節目的尾聲，龍哥透過鏡頭和粉絲們分享他對台灣籃球未來的看法和願景，究竟他覺得要如何發展才會讓台灣籃壇的環境越來越好呢？12/30（四）晚上十點，一定要準時收看《肯尼NOW星球》喔！肯尼NOW星球／最強籃球員來了！鄭志龍大談台灣職籃現況肯尼NOW星球／到球場看球不玩扭蛋？高景炎：辜負陳志忠肯尼NOW星球／富邦有什麼弱點？高景炎：總教練太帥！