笑女警「胖」嫌原住民警「臭」 蘇大媽坐牢中再判6個月
台南檢舉名人蘇大媽（蘇寶蘭）日前因涉違反醫療法案，被判刑5月確定，怎料還在服刑期間，本月台南法院又清出她還有4件侮辱公務員案，包含嘲笑女警身材、嫌胖，還譏諷原住民警官，身上「臭」，4案合併判處6個月。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 10:21:15｜2021-12-30 10:21:46
蘇大媽以激烈言論挑釁，再以公務人員的言論瑕疵提告聞名；蘇大媽在2018年前往南市中西區某復健科診所掛號復健，與櫃台人員發生口角，蘇大媽拿手機朝物理治療師近距離拍攝並咆哮謾罵，二審依醫療法判刑5月。
原本檢方准予易科罰金15萬並分3期繳付，但蘇大媽持續濫訴及擾亂公署，檢方撤銷易科罰金、要她入監服刑，在今年4月即將服滿刑期時，又因為多年來累積了6件妨害公務案，二審合併判處1年徒刑，將服刑到明年7月。
當時判決出爐時，南院已表示，後續還有侮辱罪、社會秩序維護法等，最少20案仍在審理，這個月蘇大媽侮辱公務員的判決出爐，4案合併審判處6個月徒刑。
這4件公務員汙辱案包含，對著有原住民身分的警官，說人家「臭臭的」；看到女警吃早餐，笑女警「大摳」，還要女警吃少一點；趁市府政風室人員午休，在公共場合吃午餐，上前罵人「囂張」，還要公務員「滾」回辦公室吃，公務員報警，等到警方到場處理時，蘇大媽因為不願離開，警員留下來維護秩序1個多小時，又被蘇酸「來了一個多小時沒辦事」，對此檢方認為，蘇的行為會減損一般人，對警員執勤時的尊重。
南院合併判處6個月，可易科罰金，至於能否繳納罰金、免刑期，南檢表示，要看蘇大媽近期表現。（編輯：孫唯容）