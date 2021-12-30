NBA／理解並尊重籃網對他禁賽 厄文：非常感激能回來
籃網放軟態度讓拒打疫苗的Kyrie Irving(厄文)回歸，今(30)日球團曬出三巨頭合體練球照片，Irving接受訪問時直呼太期待練球昨晚還睡不著，他也表示理解球團對他禁賽的決定，「我非常感激能回到這。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-30 10:41:24
Irving結束今日和球隊練習後接受訪問，他表示昨晚幾乎睡不著，「我不想再缺席了，我非常想念籃球。」他透露缺席這段時間在紐澤西州許多大學或高中球館打野球保持狀態，「今天是我很長一段時間以來首次和職業球員進行對抗訓練。」
當然仍問了Irving不接種疫苗的原因，「我知道後果，也知道對賽季會產生什麼影響，但我想了很多，我並沒有準備好去接種疫苗。」
儘管因此被籃網禁賽、禁訓，Irving表示，「我完全能夠理解並尊重他們的決定，我必須冷靜下來理智地評估所有事情，用球團的角度去看待問題，盡量不要太情緒化。我非常感激能回到這，大家都展開雙臂歡迎我。」
「球隊找到我，我們進行了一次愉快的對話，他們說希望我回來，我當然說好，這是我一直想待的地方，希望自己能儘快和球隊一起比賽。」Irving笑說自己像是放了長假的學生迫不及待想回歸。