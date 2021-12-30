女上班族今年跑帛琉5趟！看好帛琉後勢KKday推廖科溢行程
隨著國內疫情趨緩，很明顯可以觀察到國內旅遊緩步復甦，而返台不用隔離的「帛琉旅遊泡泡」，則是成為國外旅遊目前的唯一選擇！旅遊電商平台KKday就分享一個個案，一名30多歲的女性上班族，因為本身是潛水愛好者，光是今年已經飛了5次帛琉，在疫情嚴峻的當下，真的是不折不扣的狂。而看好帛琉市場後續爆發力，KKday獨家與金鐘獎外景男神廖科溢合作，推出「溢遊未盡帛琉旅行團」，有一日科溢行程以及全包式科溢行程兩種方案，讓粉絲可以跟男神一起同遊帛琉
記者劉雅文／台北報導
2021-12-30 13:11:47
KKday帛琉專案負責人武傳鳳表示，這名30多歲的上班族女性，不只今年飛了5次帛琉，明年甚至已經預訂好3次！她是一名潛水狂熱者，會不斷守著平台開放預定或是折扣的時候下訂，當大家幾乎都把目光放在國旅時，這名上班族早已成為帛琉自由行潛水、夜釣的常客，堪稱是「超狂上班族」。
KKday表示，根據2021全年度數據觀察，帛琉自由行的客群顛覆了以往以25～45歲的自由行旅客市場，擴大至3～90歲的廣泛年齡層。曾經有90歲阿公在女兒的陪同下穿上救生衣勇健地出海浮潛，但在浮潛過程中因為太專注欣賞海底純天然的奇幻美景，還因此遺失了三顆假牙，祭出重金懸賞遺失的假牙而成傳奇。
KKday看好零確診國度帛琉的海島魅力，加上隨著現在帛琉自由行開放，正式宣佈推出2022年度快閃促銷，即日起至2022年1月4日晚間23:59止，在KKday官網訂購帛琉自由行會有最高3000元的早鳥折扣，分為四日遊29999元起、五日遊32899元起。
另外為了做出差異性，KKday獨家與金鐘獎外景男神廖科溢合作，推出「溢遊未盡帛琉旅行團」，有一日科溢行程以及全包式科溢行程兩種方案，但廖科溢帛琉旅行團則僅限2022年1月22日出發的五日遊，與1月26日出發四日遊兩團，20人成行、每團最多30名。
目前全面開賣的帛琉自由行有四種飯店、超過40種的陸海空行程，帛琉直飛航班已全面開放預購至2022年6月份，包含228假期、清明連假以及端午假期等連續假日在內。