NBA／考量隔離又沒球打 奈許認為厄文狀態如預期好
仍拒打疫苗的籃網球星Kyrie Irving(厄文)今(30)日首度現身籃網訓練場，預計最快可在1月6日客場出賽，籃網教頭Steve Nash(奈許) 表示，考慮到子弟兵剛解除防疫協議且很久沒打球，需要一些時間才能恢復，但身體狀況跟預期的一樣好。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-30 11:02:08
由於紐約政策，Irving拒打疫苗無法在主場出賽，因此籃網決定對他禁賽、禁訓，12月中籃網放軟態度決定讓他回歸只打客場，不過剛宣布沒多久，Irving就觸發聯盟健康與安全協議被迫隔離。
Irving今天首度和球隊合體練球，三巨頭齊聚，外界也相當好奇何時能上場，Nash表示，「考慮到他剛退出協議且很久沒比賽，儘管他看起來很棒，但現在問題是他如何從今天的訓練恢復，需要多次高強度練習才能感到適應，找回自信。」
「情況不斷在變化。」Nash談起Irving的身體狀況，「我不能給你答案，但就今天看到他的身體狀況而言，他和你可以預期的狀況一樣好，考量到過去幾周發生的一切。」
Irving表示缺席這段時間，他在紐紐澤西州許多大學或高中球館打野球保持狀態，「今天是我很長一段時間以來首次和職業球員進行對抗訓練。」Irving可能還需要一點時間才能上演他的本季首秀，籃網預計下周四展開客場3連戰。