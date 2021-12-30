后豐大橋女老師墜橋命案纏訟19年 再審更一審今宣判無罪
后豐大橋墜橋命案發生在19年前，台中市一位陳姓女老師與男友王淇政相約在后豐大橋上談判分手，結果墜橋而死，男友王淇政與友人洪世緯一審各被判處15年、12年半徒刑。兩人提起上訴後逆轉獲判無罪，這次換檢方不服提上訴，結果無罪判決遭撤銷發回更審。而今（30）日台中高分院最新判決出爐，兩人仍是無罪，全案還可再上訴。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 10:57:30
回顧案情，2002年12月7日，陳女與王淇政在后豐大橋上談判分手，不料卻墜橋而死。檢方一開始認定王淇政與洪世緯合力抬起陳女，將其從橋上丟下致使墜落摔死，一審依殺人罪嫌各判處2人15年、12年半徒刑。
然而王淇政與洪世緯始終否認犯案，不斷向台中高分院聲請再審，結果於2019年再審時被判處無罪。翻案原因在於關鍵目擊證人王男，前後供詞不一，而再審法官認為不能排除陳女自殺可能，且除了目擊證人證詞，無其他證據證明王淇政與洪世緯合力犯案。
不過檢方上訴後，再審的無罪判決遭撤銷，法官認為案情仍有諸多疑點，全案再度更審。而今日台中高分院判決出爐，王淇政與洪世緯仍維持無罪，全案還可上訴。（編輯：倪浩軒）