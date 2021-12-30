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中油、台電回饋補助小港運動中心　高市府免出資

▲壽山動物園正休園改造中。（圖／翻攝自壽山動物園網站）
▲壽山動物園正休園改造中。（圖／翻攝自壽山動物園網站）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-30 11:35:49

國營事業捐助高雄市壽山動物園議題尚未落幕，現再傳出小港運動中心由中央、中油、台電全額出資，高市府不需出到錢，引發議員質疑「市長要錢功力了得」，對此高雄市新聞局長董建宏表示，中油、台電在小港分別設有大林煉油廠及大林電廠，長期影響小港區空氣品質，基於企業社會責任，回饋地方興建室內型運動中心，優惠提供小港居民及中油台電員工使用，市府表達感謝。

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關於議員質疑中油、台電出資興建小港運動中心一事，董建宏指出，全國煉油、電業重要設施都在高雄，讓高雄市長期承擔這些汙染，尤其高雄市在發電量是全國第一，光是發電機組在高雄就達17座之多，煉油廠也是全台最多，國營事業本於企業責任，高雄市依據比例獲得較多的回饋應是合情合理。

據了解，在今年6月27日立委賴瑞隆即發布新聞稿指出，經他多次向中央爭取補助，教育部上週已核定同意補助2億元，台電、中油兩企業亦同意各補助1.3億元，合計共成功爭取4.6億元經費補助，預計今年正式啟動規劃興建作業，將成為南高雄首座國民運動中心。

而楠梓運動中心，在立委劉世芳成功向中央爭取2億元經費後，設計規劃作業預計於年底完成、111年動工、113年完工；此外，三民運動中心以陽明溜冰場為基地評估辦理，李昆澤立委也成功爭取教育部體育署補助經費，可提供三民鳳山周邊市民就近使用。

高雄市運動發展局指出，小港國民運動中心設置於小港森林公園內，興建地上三樓及戶外停車場，總樓地板面積約1萬2986平方公尺。1樓為羽球場、身心體適能中心、室內溫泉游泳池、2樓為TRX訓練區、健身房、瑜珈教室、桌球室及彈跳床教室、3樓為綜合球場及多功能教室，將提供更多元、現代化的運動設施，預計未來每年可服務63萬人次。

董建宏另表示，壽山動物園是高雄市民的共同記憶，因此各公民營企業為了保留大家的共同回憶，透過指定用於動物園再造，與市府一起完成這項市民期待的公共建設，最大的受益者是高雄市民，不應該刻意扭曲共同參與者的初心；董建宏強調，各地方政府的財政大多相當辛苦，各地方首長推動地方建設，一方面要爭取預算，二方面市府也要擴大結合民間資源來進行，才能照顧市民最大利益，長久以來，都是如此。

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