中油、台電回饋補助小港運動中心　高市府免出資

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據了解，在今年6月27日立委賴瑞隆即發布新聞稿指出，經他多次向中央爭取補助，教育部上週已核定同意補助2億元，台電、中油兩企業亦同意各補助1.3億元，合計共成功爭取4.6億元經費補助，預計今年正式啟動規劃興建作業，將成為南高雄首座國民運動中心。
而楠梓運動中心，在立委劉世芳成功向中央爭取2億元經費後，設計規劃作業預計於年底完成、111年動工、113年完工；此外，三民運動中心以陽明溜冰場為基地評估辦理，李昆澤立委也成功爭取教育部體育署補助經費，可提供三民鳳山周邊市民就近使用。
高雄市運動發展局指出，小港國民運動中心設置於小港森林公園內，興建地上三樓及戶外停車場，總樓地板面積約1萬2986平方公尺。1樓為羽球場、身心體適能中心、室內溫泉游泳池、2樓為TRX訓練區、健身房、瑜珈教室、桌球室及彈跳床教室、3樓為綜合球場及多功能教室，將提供更多元、現代化的運動設施，預計未來每年可服務63萬人次。
董建宏另表示，壽山動物園是高雄市民的共同記憶，因此各公民營企業為了保留大家的共同回憶，透過指定用於動物園再造，與市府一起完成這項市民期待的公共建設，最大的受益者是高雄市民，不應該刻意扭曲共同參與者的初心；董建宏強調，各地方政府的財政大多相當辛苦，各地方首長推動地方建設，一方面要爭取預算，二方面市府也要擴大結合民間資源來進行，才能照顧市民最大利益，長久以來，都是如此。