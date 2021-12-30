台電回饋捐款高市府　台中市、彰化縣都申請過

針對其他縣市政府評論高雄市政府向國營事業爭取地方建設經費一事，高市府今(30)日表示，為市民及市政，申請更多的經費建設高雄，提昇城市風貌與優質的環境，是市政府的職責。高市府依照電業法以及電協金相關辦法，縣市政府及所屬鄉鎮區公所本就可就其公共建設或活動提企劃書申請專案補助，也有先例可循。其中台中市政府，彰化縣政府都曾經申請過。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-30 14:02:52
高雄市府行文國營企業要求捐款協助壽山動物園改造工程，市長陳其邁點名台中、新北市均有。對此，台中市長盧秀燕昨天表示，其他縣市「有嚴重的被剝奪感」。新北市長侯友宜則希望中央在經費資源分配上能考量大都會的發展，對每個縣市平等、公平對待。
高市府表示，依照電業法65條以及電協金相關辦法108年度及110年度，台中市政府均提出專案分別申請400萬及1400萬元；總計從108年到110年，台中市政府及其所屬區公所共申請7793萬元的專案經費，盧秀燕口中的非法定補助經費。不只是台中市政府，彰化縣政府作為申請單位，在108年也申請1540萬專案經費。
高市府也認為，為市民及市政，申請更多的經費建設高雄，提昇城市風貌與優質的環境，是市政府的職責。台中市政府自108年起即向台電專案申請經費，現卻反過來貭疑積極爭取建設經費的高雄市府團隊，其行為令人遺憾。