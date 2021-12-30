謝長廷再請假不來立院　藍委譴責：迴避國會監督

四大公投結果結束後，是否開放日本福島食品引發關注，立法院外交及國防委員會今（30）日再度邀請駐日代表謝長廷報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」，不過謝長廷再度請假。此舉引發召委、國民黨立委陳以信不滿，並稱若謝下午仍不出席，將予以譴責。
新頭殼newtalk
2021-12-30 12:19:26
外交及國防委員會日前邀請謝長廷、外交部長吳釗燮就「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」進行專案報告，不過謝長廷請假未出席，外交及國防委員會今天再邀請謝長廷，依舊請假未出席。
陳以信受訪時說，謝長廷在台灣到立院備詢是職責，外委會多次邀請謝，他卻多次找藉口不來、迴避國會監督，而現在政府規劃福島5縣市食品進口，謝長廷是否偷偷摸摸回日本後，很快就會宣布福食進口？陳強調，若長廷仍然拒不出席，將會予以譴責。
針對福島等五縣食品進口爭議，外交部在書面報告指出，政府的一貫立場是「食安優先」，為國人健康把關是第一要務；有關日本福島等五縣食品進口管制問題，外交部尊重並配合食安主管機關的專業判斷，依據國際規範與科學數據，並参考其他國家的作法審慎妥處，未來外交部將持續積極協助建構台日雙邊對話平台。